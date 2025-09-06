Opinió | PEDRA SECA
De moment, el 13 i el 22
Joan García i Marc Bernal acompanyaran a Lamine Yamal
els anys vinents (mínim deu) en un onze estel·lar del Barça
Qualsevol culer o aficionat recorda les sofertes referències a Santpedor durant les retransmissions dels partits del Barça. Tot i només per ser el lloc de naixement de Pep Guardiola. Sallent i Berga entraran a fons i per temps com a localitats citades en totes les retransmissions esportives amb tota mena de girs verbals suats. El clan (ho són) dels periodistes esportius (jo en vaig formar part durant uns anys) no és un col·lectiu abonat a la varietat lingüística. La majoria tiba de tòpics i còpies en les narracions. Hi ha hagut honorables excepcions (el mestre Puyal n’és una) però a partir d’aquesta temporada serà normalíssim escoltar a les ràdios, a Movistar o bé a DAZN expressions com «l’atura el de Sallent» o «la controla el mig centre de Berga».
Joan García, sallentí i porter, ha debutat amb el Barça amb el dorsal 13. Marc Bernal, de Berga i mig-centre, li han assignat lloc a la plantilla del primer equip amb el número 22. L’Eix del Llobregat, reforçat a Martorell amb Eric Garcia (amb el 24 a la samarreta) es convertirà en la columna vertebral blaugrana. Una cosa mai vista. D’aquí a un any al noi que va deixar l’Espanyol li assignaran l’1, el dels porters titulars. Veient els seus primers partits és indiscutible i aviat serà a la selecció d’Espanya. Bernal, el berguedà, està destinat a ser el substitut millorat de Sergi Busquets al centre del camp. El veig millor. El de Badia (ja he colat un tòpic de periodista) duia el 5 i en justícia l’hauria d’heretar ell, per posició al camp i per la projecció que mostra, però aquest mes l’ha agafat en propietat Pau Cubarsí. Sembla que se’l quedarà per quinze temporades. L’altra opció de futur per vestir-lo seria el 4, ara a l’esquena d’Araujo i als noranta a la de Guardiola, un altre que també jugava per allà a on Bernal construirà el joc barcelonista.
Hi ha altres jugadors professionals de per aquí a equips de primera divisió i a la història gran hi figura Estanislau Basora de la Colònia Valls (177 gols en 447 partits) però tinc la convicció que García i Bernal apunten a glòria blaugrana amb majúscules.
Per acabar, una mica de numerologia més mentre els nostres xicots d’or no rebin un número d’un dígit al dors. El 13 del sallentí l’han dut Iñaki Peña (a la pretemporada), Neto, Cillessen i Pinto. És la samarreta del suplent. En canvi, el 22 del berguedà la lluïen mites com Dani Alves (abans del cas Sutton) o Éric Abidal i estava lliure després de la marxa de Gündoğan. Aquesta camiseta ja pesa una mica més.
I tal com va recollir en aquestes pàgines Jordi Agut el mes passat, respecte a tots els altres sis que són a Primera intentant consolidar el seu lloc a equips com el Vila-real, l’Atlètic de Madrid, el Betis i l’Osasuna. A l’Olimp del futbol hi ha poques places.
