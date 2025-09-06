Opinió | EL CROQUIS
Retorn a la normalitat
L’arribada del mes de setembre comporta cada any el retorn a la normalitat, després dels moments poc habituals del període estival que ja comencem a deixar enrere. Però la realitat és que fins ara les novetats són més aviat escasses i sembla senzillament que tornem a connectar una vegada més amb els mateixos conflictes, discussions i enfrontaments que ja es plantejaven a començaments d’estiu. Al marge, doncs, de qüestions d’estricta actualitat sí que aquests dies s’ha recordat un fet que es va produir l’agost de 1945, fa concretament una mica més de 80 anys. Es tracta de la primera i única vegada que s’han fet servir bombes atòmiques en una confrontació armada: les que l’exèrcit americà va fer caure sobre les ciutats japoneses d’Hiroshima i Nagasaki en el marc de la segona guerra mundial. La destrucció causada per les dues bombes i la quantitat de víctimes mortals que va provocar va ser extraordinària i van forçar la rendició del Japó. Des d’aquell moment l’armament atòmic no s’ha fet servir més. I tenint en compte el desenvolupament tècnic que hi ha hagut des d’aquell moment, cal suposar que avui encara seria més mortífer i perillós. Hem d’esperar, doncs, que no s’utilitzi mai més.
Com una possible novetat, des de fa uns quants mesos sembla que es va consolidant en el panorama mundial una nova aliança entre països que fins ara s’havien mantingut prou distanciats: Rússia, la Xina i l’Índia. Realment, en conjunt, representen un volum de població molt destacat: entorn dels tres mil milions de persones. Comparat amb Europa la diferència és evident perquè globalment Europa té molta menys població: només arriba aproximadament als 743 milions d’habitants. És evident també que des del punt de vista del desenvolupament econòmic hi ha moltes diferències, però és ben cert que una bona col·laboració entre russos, indis i xinesos suposaria un canvi notable en les perspectives d’aquests tres països, malgrat la dificultat que segurament comportarà conjuntar les diverses tradicions i maneres de fer respectives. Serà interessant constatar en els anys vinents com es porta a terme aquest treball conjunt i els resultats que produeix l’acostament econòmic i humà entre tres països fins ara ben diferents.
Acabant amb temes més propers cal fer constar que està reapareixent una qüestió que de fet no ha desaparegut mai de la controvèrsia política: la discussió sobre el finançament català, centrada ara en la possibilitat que Catalunya recapti directament l’IRPF, l’impost sobre la renda de les persones físiques. De fet, és del tot lògic que es reclami aquesta recaptació perquè es tracta de l’impost més relacionat amb l’activitat econòmica individual que s’ha portat a terme en una àrea geogràfica concreta. Però ja se sap que qualsevol cessió d’impostos comporta que uns determinats imports deixin de ser ingressats a les arques de l’Estat. I això sempre hi ha qui ho considera una disminució dels fons estatals que poden ser repartits entre la resta de comunitats autònomes. Al marge de tota discussió, però, hem de tenir en compte que cal celebrar adequadament la Diada Nacional de Catalunya que s’escau precisament dijous de la setmana que ve.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Les fotografies que va fer Pasqual Maragall amb el seu mòbil després de ser diagnosticat amb Alzheimer, en una exposició
- El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició
- La xarxa de Yoigo s’apaga per sempre: què canvia per als clients
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats