Opinió
Anna Grau
Desinflant el FLA
Hi ha notícies de les quals no saps si alegrar-te’n o si espantar-te. Per exemple, que la Generalitat refinançarà amb sis entitats bancàries 3.500 milions dels més de 17.000 milions que deu al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). La part bona de la notícia és evident: el deute català deixa de ser un deute escombraria, la Generalitat pot tornar a anar amb la cara ben alta a demanar diners als mercats. Estalviant-se de pas més de 127 milions anuals en interessos. Bé per Salvador Illa i per la seva consellera d’Economia, Alícia Romero.
La part no tan bona, o que no s’entén tant, és com això passa just quan s’acaba d’anunciar un acord per condonar el deute de Catalunya amb el FLA (gairebé una cinquena part de tot el deute acumulat per aquest organisme estatal). Entenc aleshores que aquests 3.500 milions ja no ens els condonen? O que sí, però va per llarg?
Certament, tots aquests anys quedava força estrany sentir parlar simultàniament de «dèficit fiscal» i que «Espanya ens roba», quan Catalunya és la que agafa més diners d’aquesta caixa de resistència autonòmica. Com a catalana usuària de serveis, m’alegro que els ofecs financers de la Generalitat afluixin. Com a catalana que paga impostos, no sé si alegrar-me tant que el malbaratament de segons quins governs quedi escombrat sota la catifa. El meu balanç particular serà més o menys satisfactori si al final noto que pago menys o que rebo més. Si passés el contrari, hauria de treure… conclusions?
Després hi ha el tema de si és millor deure diners a l’Estat o al sistema financer. Tot té avantatges i desavantatges. Hi ha el tema transparència. I hi ha el tema de la dependència de l’Administració del ja esmentat sistema financer. Aquest que de vegades es fa el superofès si volem opinar sobre si l’OPA del BBVA al Sabadell ens agrada o no ens agrada, però que quan una entitat bancària esdevé too big to fail, i tot i així s’estampa, cal córrer a rescatar-la… sense demanar res a canvi. Bona rentrée.
