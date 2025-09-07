Opinió | Amb les garrofes
El deute
Ara mateix un dels debats de fons a França és el deute. L’extrema esquerra de Jean-Luc Mélenchon opina que el deute és un espantaocells per inculcar la por. Per ell no és veritat que sigui infinançable i que això forma part de la retòrica liberal. I observa com els pitjors proveïdors de deute públic han estat els successius governs liberals. I que la qüestió del pagament del deute és el pretext perfecte per desmantellar l’estat, els seus serveis públics i les seves proteccions socials. En aquest sentit es recorda el calvari imposat al poble grec a partir del 2010 per les institucions europees i l’FMI i la seva teràpia de xoc.
Segons Mélenchon, a França també, després de la crisi del 2008, els governs van utilitzar la narrativa del deute fins al límit. Nicolas Sarkozy, François Hollande i Emmanuel Macron la van utilitzar per justificar l’augment de l’edat de jubilació, el tancament de llits d’hospital i classes escolars, i la retallada de les ajudes a l’habitatge. Però la COVID va introduir un canvi brusc de guió i els governs liberals van intervenir a fons l’economia on l’estat va substituir el sector privat a una escala mai vista. Sense això hagués col·lapsat el mateix capitalisme. Llavors el líder dels Insubmisos ja va proposar la cancel·lació del deute públic, els valors del qual estan en mans del Banc Central Europeu. I ho argumentava dient que el deute públic no té els efectes del privat; que aquell comporta inversions en l’economia real: ponts, carreteres, escoles, habitatges, etc. I que en canvi molts diners abocats pel BCE han alimentat les bombolles financeres i immobiliàries. I aquest és el que empeny les multinacionals a la desinversió productiva; i representa l’única amenaça real de crisi.
L’estat refinança el seu deute amb els mercats financers. Per tant, està a mercè d’un augment dels tipus d’interès. Quan això es va tornar insostenible, el banc central va comprar deute públic dels estats als mercats i el va dipositar a les seves arques. Així va adquirir més de 3 bilions d’euros de deute públic europeu. Però ara, vol tornar a imposar l’austeritat, segons Mélenchon, que proposa que el nostre banquer central reconegui que el deute que té a les seves arques mai es retornarà; i que els estats ja no necessitaran recórrer als mercats financers per refinançar-lo.
Des de posicions liberals s’ataca aquesta opinió al·ludint a que no van ser els creditors (bancs, fons d’inversió, companyies d’assegurances) els que van votar a favor de 50 anys de despesa deficitària sistemàtica. No va ser BlackRock, el BCE o els fons de pensions estrangers els que van inflar el deute públic fins al 114% del PIB. Per aquestes posicions, el deute és francès, contret per l’estat francès, i és l’estat francès qui l’haurà de retornar (és a dir, tots i cadascun dels francesos). Seran els contribuents els qui pagaran la factura en forma d’impostos, aranzels i inflació addicionals. Els diners màgics no existeixen, ni tan sols al país dels insubmisos. A més, els liberals l’acusen d’imprudent, en amenaçar els prestadors mentre es demana que continuïn prestant.
Hi ha també posicions més ponderades com la de Jacques Attali que adverteix sobre el creixement del deute a nivell mundial. De mitjana, el deute de l’OCDE superarà el 120% del PIB el 2021. Es preveu que el deute de l’eurozona arribi, com a màxim, al 112% el 2022, en comparació amb el 84% a finals del 2019. El deute global, tant públic com privat, s’acosta al 300%. Tot i que Attali qüestiona el criteri d’avaluar el deute públic comparant-lo amb el PIB ja que és tan absurd com comparar el deute d’un ajuntament amb els ingressos totals de tots els residents de la ciutat; mentre que, com passa amb una llar, caldria comparar-lo amb el pressupost de la ciutat, determinar si es va utilitzar per a inversions o per pagar despeses corrents, tenir en compte la seva capacitat de reemborsament i identificar els prestataris.
En tot cas com es pot fer desaparèixer el deute? Attali té quatre opcions:
1. El creixement és la millor solució: després del 1945, va esborrar en gran mesura el deute de guerra, tant als Estats Units com a Europa.
2. El reemborsament, ja sigui voluntari o forçat, per part dels prestataris (és a dir, els contribuents), requereix més impostos i menys despesa pública, cosa que s’anomena «austeritat». Això és una bomba social i frena el creixement.
3. El saqueig dels prestadors, com proposa Mélenchon, requereix la cancel·lació dels deutes públics. És una pràctica que s’ha admès en països emergents, però inviable en estats desenvolupats perquè bona part dels prestadors són ciutadans d’aquests estats.
4. L’altra opció, que alguns apocalíptics semblen buscar, és la guerra o la «sort» d’una altra pandèmia, per forçar un augment d’impostos i posar el rellotge a zero, amb ensorrada social.
Però, si la primera opció és la més adient, quins interessos corporatius i insolidaris frenen el canvi de model econòmic de baixa productivitat cap a un d’alta productivitat? N’hem parlat altres dies.
