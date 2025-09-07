Opinió
No esperar que passin coses per plantar cara
La Maria ha marxat acompanyada d’una cançó que l’adormia. Dolçament. Prement la mà de la germana en l’últim sospir. Ha deixat com a penyora el somriure permanent que identificava la seva manera de ser, bonhomiosa, com ho era la del Vito, que ara retrobarà per continuar la ruta que van encetar fa una vida per recordar. En el moment de recolliment familiar, quan es rebobina la pel·lícula del viscut i gaudit junts, constates que la petjada que deixen la Maria i el Vito és anònima, sense pretensions ni projeccions extraordinàries però admirable, que contrasta poderosament amb el món que nosaltres patim, precisament, per un excés d’ambició i de protagonistes deshumanitzats. Analitzar aquella etapa i comparar-la amb els temps actuals fa inevitable un xoc estrepitós contra la dura realitat que ens parla d’una societat en crisi de valors, injustícies generalitzades i fugida embogida cap a l’incert. O el desastre. El món d’ara ens enfronta diàriament a episodis de violència desfermada que es justifica o es combat des de posicions enquistades en una espiral de destrucció imparable. Sents a parlar d’espectadors violents que volen impedir la competició d’un equip israelià de ciclisme, just quan hi ha qui ridiculitza la flotilla que vol portar solidaritat a Gaza tot i l’amenaça que els navegants seran acusats i empresonats com a «terroristes». La violència en aquella part del planeta ja ha esgotat límits i qualificacions, però res no l’atura. Res ni ningú. Que és tant com legitimar la violència com a forma d’actuació. Violència que també es manifesta amb la imposició d’aranzels que no tenen justificació, o en desfilades militars que exhibeixen poder il·limitat, o en un populisme d’ideologia extremista a l’alça als continents europeu i americà, sense obviar l’anihilació religiosa de la població als territoris musulmans. O potser no és violència tot això? Davant les evidències, una pregunta: plantar cara és un acte violent? Plantar cara els agricultors i els ramaders que es poden sentir agredits per l’acord de la Unió Europea i Mercosur que permetrà introduir productes que no han passat el sedàs restrictiu de les normatives europees. Plantar cara individualment deixant de comprar o utilitzar productes americans (informàtica, automòbils, empreses de distribució logística, fons d’inversió bancaris, ...). Plantar cara a la inoperància dels partits que esperaran a la tardor perquè passin coses o es compleixin promeses reconegudament falses. Plantar cara al despropòsit judicial. Plantar cara a la catalanofòbia. Plantar cara a... La llista pot ser interminable si no es passa del dubte a l’acció compromesa i organitzada com a l’única resposta vàlida a tanta violència que ens condiciona la vida i el pensament.
