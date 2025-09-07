Opinió
Entre el furt i l’estadística
Com aneu pel Bronx manresà? Aquest ha estat el primer bon dia, aquest dimecres, d’una conversa telefònica amb un col·lega de Terrassa; davant el meu silenci d’incredulitat, s’ha afanyat a aclarir que ho deia per les notícies que havia escoltat de la nostra Festa Major; m’he afanyat a aclarir que hem viscut una festa animada, extraordinàriament participada i gens o molt poc accidentada. La seva irònica i desafortunada salutació venia al fet que, en lloc d’arribar-li el relat positiu de la gresca, les xarxes i mitjans s’han fet ampli ressò de què un delinqüent amb antecedents havia apunyalat i llençat a la seva parella per una finestra d’una casa del Centre Històric, fent especial esment en els titulars que l’agressió havia tingut lloc en plena Festa Major; a més d’unes quantes cròniques de baralles i bretolades, de les que s’han practicat tota la vida entre pinxos unineuronals tocats per l’alcohol, quan hi ha una concentració massiva de personal amb poca son i ganes de sarau.
Fa pocs dies, els mitjans de comunicació de casa nostra ens explicaven que segons les darreres estadístiques de criminalitat, que publica el Ministeri de l’Interior, a Manresa havien crescut els furts, els delictes contra la llibertat sexual i la sostracció de vehicles, però havien baixat notablement els robatoris amb violència i intimidació, que són els que causen més alarma social; el que ens podria dur a la percepció que tenim una ciutat més segura, o que els malfactors actuen amb més intel·ligència i educació, però en el fons tot és una qüestió de percepció.
Aquest que escriu ha estat víctima d’un robatori, va ser fa tres anys a Manresa amb més astúcia que violència, el que vol dir que va anar a parar a l’estadística de furts i el relat escrit del desafortunat episodi, publicat en aquestes mateixes pàgines d’opinió dominical, es va convertir en una de les columnes més llegides, més per morbosa curiositat que no pas per alarmisme, i per això vaig deduir d’algun dels divertits comentaris rebuts. Malgrat la vivència personal, encara tinc la percepció de viure en una ciutat segura on encara és agradable sortir a passejar i socialitzar, en contra de la percepció d’inseguretat que m’envaeix cada vegada que trepitjo Barcelona, amb la cartera agafada i les portes del cotxe ben tancades només entrar a la gran ciutat, tot i que mai hagi estat víctima (toco fusta) de cap mala experiència caminant pels seus carrers.
En periodisme hi ha una dita que diu “hi ha mentides, grans mentides i estadístiques”, potser hauríem d’actualitzar-la d’acord amb una nova realitat estesa per la facilitat d’incendiar mitjançant les xarxes socials, creant conflicte allà on no n’hi ha; o si més no, no n’hi ha més del que la mala fe pretén exagerar.
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d’Helena Jubany suposa un gir per a la manresana acusada en el cas?
- Necrològiques del 6 de setembre del 2025
- «Un dels principals reptes que tenim és millorar l’atenció de l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu»
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix