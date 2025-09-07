Opinió | Lletres de canvi
Jordi Valiente i Prat
La IA aplicada al reciclatge
El mes passat i durant una de les visites tècniques que el nostre col·legi professional organitza per tots els nostres col·legiats a una de les empreses punteres de la nostra Catalunya Central: PICVISA, ens explicaven que en la fabricació de màquines pel tractament del producte reciclat, que és al que es dediquen, estaven entrenant les màquines entre altres coses pel següent: una d’elles a separar la roba a reciclar segons el percentatge de cotó i altres fibres que cada peça de roba porta, ja que pel seu reciclatge posterior no és el mateix si és de cotó 100% o sí ho és només un 50%.
Obro un parèntesi: La Unió Europea vol implementar la recollida separada de residus tèxtils l’any 2025, cosa que significarà gestionar milions de tones de roba anualment.
La classificació i el reciclatge de materials tèxtils és una tasca complexa a causa de la gran varietat de fibres que els componen, la manca d’estandardització en l’etiquetatge i el seu diferent origen: plantes de residus municipals, residus post consum i residus tèxtils industrials. Això implica solucions de classificació específiques i si es vol ser eficient, cal incorporar-hi molta tecnologia en aquest procés.
La tecnologia de classificació automatitzada que vàrem poder veure utilitza tècniques avançades d’identificació i classificació, com ara sensors òptics d’infrarojos i de color o com ara la intel·ligència artificial i la robòtica. Gràcies a aquestes tecnologies podem classificar els residus tèxtils segons la seva composició i color, convertint així aquest procés en un pas essencial cap a la industrialització del reciclatge tèxtil.
Una altra màquina, al costat, l’estaven entrenant per reconèixer els clàssics envasos de silicona i derivats, sí, aquells cilíndrics que es posen dins una “pistola” per la seva còmoda aplicació. Això ho fan perquè aquest tipus de plàstic amb les restes de silicona dins pot malmetre una partida sencera de plàstic a reciclar. Li entraven envasos d’aquests barrejats amb altres plàstics a reciclar i la màquina havia d’identificar-los i separar-los del procés. Això milers de vegades.
En l’àmbit dels materials plàstics, els principals reptes als quals s’enfronten els professionals del sector són:
La contaminació dels envasos de plàstic, que sovint es barregen amb altres materials; La identificació precisa dels diferents tipus de plàstics, ja que cadascun té propietats de reciclatge i usos finals específics; El reciclatge d’envasos de plàstic multicapa complexos.
Una tecnologia clau és la Intel·ligència Artificial (IA), avui en boca de tothom. Igual que una persona necessita pràctica i experiència per dominar una habilitat, una IA necessita dades i repeticions per poder fer prediccions o donar respostes correctes.
Un model d’IA és un conjunt de fórmules i regles matemàtiques preparades per trobar patrons dins les dades. Però d’entrada, aquest model no sap res. Per aprendre, se li donen molts exemples (entrenament) i el sistema va ajustant-se a mesura que comet errors, fins que aconsegueix resultats prou bons.
Per exemple:
Si volem que una IA reconegui gats en fotografies, primer li hem d’ensenyar milers d’imatges amb gats i sense gats. Cada vegada que s’equivoca, l’algoritme corregeix els seus paràmetres interns per millorar la predicció.
Si volem que una IA predigui el risc d’impagament d’un crèdit, necessitem dades històriques de clients que sí i que no han pagat, perquè pugui trobar les diferències.
La IA no té coneixement previ: no sap què és un gat, una paraula o una operació bancària. Només sap calcular números fins que li donem exemples.
Sense entrenament, el model respondria sense cap base, com si endevinés a l’atzar. L’entrenament li permet entendre patrons comuns i aplicar-los després a situacions que no havia vist abans. Com més dades i més entrenament, més precisa es torna la IA.
Doncs així son d’instructives aquestes visites tècniques que organitzem, a banda de poder constatar l’alta preparació del nostre Territori i els capdavanters que podem ser si continuem treballant i si com diu en Pep, si ens llevem ben d’hora!
