Opinió | De reüll
Jutges que fan política
El president del govern, Pedro Sánchez, va declarar que hi ha jutges que fan política i el poder judicial es va alterar. Les associacions de jutges i fiscals de dretes ja estaven revoltades per l’assistència del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, a l’obertura de l’any judicial, tot i estar processat per una presumpta revelació de secrets en el cas de l’empresari Alberto González Amador, company d’Isabel Díaz Ayuso. Les declaracions del president els van acabar de sulfurar.
Sánchez va fer aquestes declaracions a TVE, però després les va reiterar en una entrevista a The Guardian. Això encara ha irritat més els magistrats conservadors, que diuen que accepten crítiques concretes, però que la deslegitimació global de jutges erosiona el sistema constitucional.
El que va dir el president del govern espanyol ho subscriu molta gent. Només cal mirar els casos de lawfare que s’han produït a l’Estat espanyol els darrers anys per adonar-se que és veritat que hi ha jutges que fan política.
La mateixa investigació al fiscal general de l’Estat sona a broma si es compara, per exemple, amb la filtració que hi va haver sobre la sentència del Procés abans que es comuniqués a les parts. El magistrat Manuel Marchena es va limitar a lamentar-ho, tot i reconèixer que les filtracions són difícils d’evitar en un procés judicial que implica dotze magistrats. És a dir, que en aquell cas es va filtrar la sentència i no hi va haver cap magistrat investigat. Tampoc hi va haver responsabilitats judicials per la publicació, per part de La Razón l’any 2014, del DNI de 33 jutges catalans que havien signat un manifest a favor del dret a decidir. Es va imputar el director del diari i es va investigar tres policies que van admetre haver consultat la base de dades del DNI per elaborar un informe sobre els jutges, però van negar haver-lo enviat al diari. El cas es va arxivar.
No van tenir tanta sort Sandro Rosell i Joan Besolí, que van estar 645 dies en presó preventiva abans de ser absolts dels delictes de blanqueig de capitals i organització criminal dels quals els acusaven. I podríem continuar amb casos en què la justícia mira cap a una altra banda, mentre que en d’altres aplica mesures cautelars severes. El que passa és que ara alguns polítics espanyols han tastat el xarop de bastó que alguns jutges apliquen als qui no són de la seva corda, perquè en realitat el que volen aquests jutges és fer política i exercir el poder.
