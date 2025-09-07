Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

Rosa Paz

Lamentar que tot va malament

El fum i la cendra dels incendis que han arrasat aquest estiu centenars de milers d’hectàrees a l’oest peninsular han agreujat, si és possible, aquesta sensació que es respira a Espanya que tot va malament. És arriscat dir que es tracta d’una falsa percepció de la realitat, però ho és. No hi ha dubte que hi ha problemes greus, com la dificultat de tantes persones, moltes amb feina estable, per accedir a un habitatge assequible, o la mateixa precarietat salarial, que persisteix malgrat que hi ha empreses amb excel·lents resultats econòmics.

Però el fet cert és que hi ha moltes coses que funcionen bé, com l’educació i la sanitat públiques, entre d’altres, que, malgrat les carències i els intents d’algunes administracions del PP de jivaritzar-les, resisteixen més bé que no pas a altres països amb què ens tendim a comparar sempre per malament. No ens hi hem de conformar, és clar que no, cal treballar per millorar-les i lluitar per arreglar allò que no rutlla.

Convé posar-se a la pell dels qui, encara tenint feina, no arriben a fi de mes, dels qui ni tan sols tenen una feina o dels qui ho han perdut tot en un incendi i exigir amb ells solucions als seus problemes. No és fàcil dir en aquests casos que no tot està tan malament. Però la dificultat per valorar el suport social que ajuda a resistir aquestes situacions apressants està abonada en una bona part per la cridòria política intencionada, provocada de vegades per aquelles opcions polítiques que, si poguessin, eliminarien aquest suport públic i universal en què es fonamenta la nostra societat.

La crispació, la no assumpció de responsabilitats quan corresponen, la confusió intencionada sobre qui té les competències i sobre què o l’intent d’aprofitar-ho tot per acabar amb el Govern, són actituds que contribueixen a aquest desànim generalitzat i sufocant, que desassossega la societat i del qual només es pot beneficiar la ultradreta. Convé reflexionar-hi. Intencionadament.

