Opinió | Aula d’economia i empresa FUB-UManresa
Nova frontera econòmica
L’economia de l’espai s’ha convertit en un dels camps més prometedors del segle XXI. El 26 d’agost, la nau Starship de l’empresa aeroespacial SpaceX, propietat d’Elon Musk, va assolir amb èxit el seu desè llançament de prova, un esdeveniment que dos milions de persones van seguir en directe per internet. El coet, compost pel propulsor i la nau, es va enlairar des de Texas i va caure a l’oceà Índic una hora més tard. La importància d’aquest fet no és només tecnològica sinó sobretot econòmica. Si amb els antics transbordadors de la NASA enlairar un quilogram costava més de 65.000 dòlars, amb el nou vehicle de SpaceX la xifra es redueix a menys de 1.500 dòlars, una disminució superior al 98% que obre la porta a nous mercats i oportunitats de negoci.
L’espai ha passat de ser un escenari de prestigi geopolític a esdevenir un mercat global. La NASA continua essent la gran potència, amb un pressupost de 23.000 milions d’euros anuals, però la Xina ja ocupa el segon lloc amb 8.900 milions, seguida de l’agència europea amb 6.400 i la russa amb 1.920. Aquesta competència es tradueix en fites notables: l’any 2019 la Xina va fer aterrar el giny Chang’e-4 a la cara oculta de la Lluna i, el 2021, el robot Zhurong a Mart, amb l’objectiu declarat de situar astronautes sobre la superfície del planeta vermell el 2033. Les xifres globals confirmen la magnitud del fenomen. L’economia espacial pot assolir el bilió de dòlars en pocs anys. La major part d’aquest volum no prové d’exploracions espectaculars, sinó de serveis quotidians integrats en la nostra vida diària: telecomunicacions, navegació GPS, meteorologia i observació de la Terra. Els satèl·lits s’han convertit en la columna vertebral d’aquesta nova economia, permetent des de la monitorització de cultius fins a la gestió d’embassaments o la lluita contra incendis i desastres naturals.
Paral·lelament s’obren nous mercats amb un potencial enorme. Els projectes d’internet orbital, com Starlink o OneWeb, busquen oferir connexió d’alta velocitat a zones remotes. El turisme espacial, impulsat per Blue Origin de Jeff Bezos i Virgin Galactic de Richard Branson, ja ha fet possibles experiències de minuts d’ingravidesa i vistes privilegiades de la Terra per a passatgers disposats a pagar preus molt elevats. La mineria extraterrestre desperta gran interès: asteroides com el Psyche contenen reserves immenses de metalls preciosos, mentre que la Lluna i Mart ofereixen aigua gelada i recursos miners que podrien alimentar futures indústries fora de la Terra. També es plantegen infraestructures orbitals: laboratoris en microgravetat, bases lunars i assentaments humans permanents a Mart.
El paper de les empreses privades és clau. SpaceX ha aconseguit en només divuit anys posar un coet en òrbita, acoblar una nau a l’Estació Espacial Internacional i enviar astronautes de la NASA a l’espai, fites que abans eren exclusives dels estats. El seu mètode consisteix a assumir els fracassos com a part natural de la innovació, retransmetent fins i tot en directe les explosions dels prototips. Bezos i Branson, en canvi, han orientat les seves companyies cap el negoci del turisme espacial, mostrant que l’espai pot esdevenir un ecosistema empresarial diversificat on conviuen múltiples models de negoci.
Tanmateix, els governs continuen tenint un paper central. Les agències públiques financen la recerca bàsica i estableixen el marc legal. La NASA ja ha anunciat que les pròximes estacions orbitals seran gestionades per empreses privades en col·laboració amb universitats i institucions públiques. Però la regulació planteja grans reptes. El Tractat de l’Espai Exterior de 1967 estableix que cap nació pot apropiar-se d’un cos celeste i que l’espai ha de ser utilitzat amb finalitats pacífiques. Aquesta norma, però, resulta insuficient davant els nous desafiaments. Qui regularà la mineria d’asteroides? Quins drets tindran les empreses privades sobre els recursos obtinguts? Luxemburg, país que obté més del 2% del PIB en el negoci dels satèl·lits, ha aprovat una regulació que permet a les empreses apropiar-se dels recursos que aconsegueixin, obrint un precedent significatiu.
La proliferació de satèl·lits pot provocar col·lisions en cadena i generar el conegut com efecte Kessler. Aquest suggereix que quan la quantitat de deixalles espacials a l’òrbita terrestre assoleix un cert nivell, aquestes col·lisionaran i es trencaran per multiplicar la quantitat de deixalles, creant un perill permanent per a qualsevol satèl·lit o nau espacial en òrbita. Els satèl·lits són també infraestructures crítiques vulnerables a ciberatacs i accions militars. Existeix el perill que només unes poques potències i corporacions controlin l’accés a l’espai, generant noves desigualtats. Molts projectes requereixen inversions gegantines i no tenen garanties de retorn econòmic immediat, la qual cosa introdueix incertesa.
L’espai, doncs, es perfila com una nova frontera econòmica. Però la humanitat té avui l’oportunitat d’aprendre dels errors del passat. La colonització descontrolada, l’explotació desmesurada dels recursos i les desigualtats extremes no poden repetir-se en aquest nou escenari. Caldrà combinar la iniciativa privada i la cooperació científica amb una regulació eficaç. L’economia de l’espai pot esdevenir un motor de progrés global, però també pot derivar en una font de destrucció, si cau en mans de règims expansionistes i elits sense escrúpols. L’espai ha estat durant segles un somni de visionaris; avui comença a concretar-se en termes econòmics tangibles. El repte és evitar que aquest somni esdevingui malson i obrir una nova etapa d’esperança compartida.
