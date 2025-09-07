Opinió
Pendents de la flotilla
Primer vaig pensar que s’havien equivocat. I no entenia que parlessin de «flotilla» quan estava segur que en català s’havia de dir d’una altra manera. Després vaig alçar les celles quan em vaig adonar que la cosa tenia tot un nom en anglès « Global Sumud flotilla» i la paraula flotilla encara em va grinyolar més. Com que la cosa s’allargava, i el que s’allargarà, vaig buscar fins a descobrir que la paraula flotilla, com em tenia, era castellana, però ha estat internacionalitzada i tothom al món diu flotilla per parlar d’una flota petita. Sol ser una flota armada que ja sé que no és el cas. O potser sí. Després mentre l’Ada Colau es feia un «paseillo» enmig de «multituds» digne de la sortida de la Copa world Race America Barcelona – aquella cosa que no va veure ningú - , o com es digui, jo vaig continuar amb el meu i al cap em va venir Josep Pla quan ens parla dels «platillos» de l’Empordà, que no son platets ni plats petits sinó una menja bastant gustosa i exquisida que se serveix en petites racions abans del plat gros que sol ser un rostit. Tampoc no sé si és el cas. Però «platillo» sona sempre bé. El cas és que estic bastant pendent de la flotilla i he passat de l’estupefacció per un show-paripé digne de Vacaciones en el mar i, diguem-ho tot, digne dels millors moments de les jugades mestres del “procés” que ens en va regalar uns quants, aquests ho feien tot sempre a ritme de «paseillos» entre multituds, al patiment humà per por que, realment, prenguin mal. La primera sortida en fals em va sonar a fes el que vulguis però a sopar a casa. La revisió dels papers i la segona sortida amb escala a Menorca mentre anaven perdent petits vaixells de la flotilla em fa estar neguitós i una mica al·lucinant alhora. Lloant la intenció, però flipant per l’execució que, pel que s’ha vist fins ara, li fa poc favor a una causa justa i compartida. I que consti que estic a favor de la causa però també, i sobretot, de les causes ben fetes. I se’m tiraran al damunt, ho sé, els partidaris acèrrims de com s’ha fletat la flotilla que els costa admetre que del gest heroic al patetisme hi ha només un pas. És com ens ho expliquen, és com ens ho venen, és el que ens transmeten des de bord, és el que sembla i potser no, és el que no en sabem i és també la sospita d’haver-se tirat a la piscina, perdó al mar, sense tot el que cal en nom d’una causa més que justa justíssima. Necessària del tot. I tot això em fa pensar, Déu meu, que prendrem mal!, i que si salpes per anar a portar ajuda que si al final t’han d’ajudar que sigui perquè Israel – ja ha avisat – t’ho posa difícil fins a l’impossible, però que no sigui perquè tu tot sol ho has fet tan mal girbat que tot sol has pres mal.
