Opinió | De burxot
Palestina i la Vuelta, esport i política
Les dues primeres setmanes de la Vuelta ens han deixat un duel atractiu entre el danès Jonas Vingegaard (Visma) i el portuguès Joao Almeida (UAE) pel triomf final i una pugna inesperada pel tercer lloc entre el britànic Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) i l’australià Jai Hindley (Red Bull - Bora Hansgrohe). Queden prou etapes i prou duresa i les diferències no són substancials perquè no hi hagi res decidit. També hem assistit al domini abassegador de l’UAE, amb set etapes guanyades de les quinze disputades.
Fora de l’àmbit competitiu, i a banda de l’esclat de la ruptura entre Juan Ayuso i l’UAE, les protestes contra la presència de l’equip Israel - Premier Tech han estat destacadíssimes. L’equip ha declinat retirar-se’n per no establir un precedent, però ha esborrat el nom d’Israel del mallot. Esclar, les protestes no han minvat.
La mobilització contra Israel per la matança que està causant a Gaza es comprenen i s’entén que s’aprofiti l’aparador de la Vuelta per donar-hi ressò i estendre’n la mobilització i la consciència. També estan justificades les denúncies per la diferència de tracte que les institucions esportives —no només— han tingut amb Israel en comparació amb el que es té amb els esportistes russos per la invasió d’Ucraïna.
Tot això, és cert. Ara: no m’agrada que es provoqui la neutralització d’una etapa com va passar a Bilbao i no em sembla bé que s’aturi l’equip d’Israel, un grup d’escapats o el pilot sencer, però ho puc entendre si es fa de manera que no hi hagi perill de fer caure cap ciclista. I aquest perill, que va existir a Figueres i a Bilbao, va acabar per fer anar per terra Javier Romo per culpa d’un manifestant que, amagat en un revolt, va sortir de sobte, es va entrebancar i va tombar el ciclista espanyol de Movistar. És intolerable que es posi en risc la integritat dels corredors.
