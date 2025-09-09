Opinió | xut a pals
Canviar de paradigma
Vuit anys després del referèndum, l’independentisme i el conjunt catalanisme viuen en un desconcert evident. De la derrota del 2017 i de com es va produir se n’ha tret conclusions diverses que s’han traduït en com a mínim tres actituds: la renúncia, acceptable sobretot si no es disfressa; el replegament reaccionari, capitalitzat per la de Ripoll però no només; i el «ho tornarem a fer» bastant de la mateixa manera, amb si fa o no fa els mateixos arguments i amb idèntica visió del país i del món.
Des de finals dels 80 els independentistes havíem defensat que el què calia era acumular prou força popular i institucional per forçar una ruptura democràtica en forma d’exercici del dret a l’autodeterminació. I tot això a partir de tres premisses bàsiques: que en un moment o altre caldria desobeir el marc legal espanyol que té les seves arrels (i el seu taló d’Aquil·les de legitimitat) en el postfranquisme; que l’independentisme només seria majoritari si era obert, inclusiu i social; i que l’estat nació era l’única forma d’organització política possible i desitjable. Si aconseguíem alinear aquestes tres variables, la victòria era probable si no segura. Doncs bé, l’any disset vam aconseguir construir un moviment enorme disposat a la ruptura, que comptava amb una base ideològica progressista i integradora i que es marcava un objectiu clar i explícit: la república catalana. I no va funcionar. Des del meu punt de vista (i a pilota passada), algunes decisions preses (o no preses) van fer que perdéssim malament, però les causes de la derrota són més profundes i estructurals: ni teníem la força necessària per vèncer a l’estat, ni n’hi havia prou amb el discurs social per aconseguir una majoria social molt més àmplia, ni el món té ganes que apareguin més estats sinó tot el contrari.
Perseverar, creure que n’hi ha prou amb tornar a fer el mateix, però millor, és legítim, només faltaria. Però intentar trobar plantejaments alternatius amb més possibilitats d’èxit tampoc és cap mala idea. En aquest sentit, i des de la meva intranscendent opinió, el catalanisme hauria de fer un canvi radical de paradigma i passar de dirigir-se a Espanya a dirigir-se al món i, sobretot, a Europa. La mateixa naturalesa de la catalanitat, en constant evolució i construïda a partir de la societat més que de l’estat, ens ha de permetre defensar una identitat nacional separada cada cop més del poder polític i un poder polític cada vegada menys nacional i nacionalista. Catalunya i els Països Catalans poden convertir-se en els campions de la postnacionalitat i de la reivindicació d’una Europa políticament unida, però heterogènia on els estats nació hi tinguin un paper cada vegada més irrellevant. Si fóssim capaços de passar d’un catalanisme antiespanyol a un de radicalment europeista, tindríem l’oportunitat de connectar (i d’influir-hi) amb un corrent poderós i necessari i canviaríem la percepció que part de la mateixa societat catalana i el món tenen del «problema català», perquè estaríem donant una resposta del segle XXI a un problema del segle XX.
