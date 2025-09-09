Opinió | VIST I NO VIST
Del Catalunya a l’Atlàntida
Dins les Visites a la Manresa Desconeguda, el guia i historiador Lluís Virós va recordar els inicis del cinema i del Passeig des del pati del Kursaal, que inaugurava el 1927 el pioner Andreu Cabot, per explicar tot seguit dos dels cinemes més emblemàtics: el Catalunya i l’Atlàntida. Situats a la cruïlla entre l’antic Pas de Cardona i el Passeig de Manresa, que al principi no era una via residencial, sinó industrial i de lleure en un entorn senyorial. El 27 de desembre de 1896, el Teatre Conservatori acollia la primera sessió pública de cinema. El 1903 naixien els cinemes Gaumont i Modern al Passeig i el 1914 el Teatre Nou, gestionat per Cabot. A tocar de la Muralla hi havia la fàbrica de Pere Parera, el Teatre Nou on ara hi ha la Telefònica i locals d’esbarjo com el bar restaurant Amèrica. Hi havia alguna casa del 1910, però la majoria són posteriors. La Farola estava al mig de la plaça i al seu darrere la Metal·lúrgica Tèxtil, del 1923. Més amunt del Passeig només hi havia dues cases a la dreta, amb la llibreria Vergés a la cantonada. Durant la II República es van construir el Modern Palace, després Goya, l’Olympia i l’Apolo. Acabada la guerra civil continuaran les edificacions cap amunt, tot substituint els camps, mentre la família Padró Cabot es consolidava en l’exhibició cinematogràfica i per la Festa Major de 1948 obria el cinema Catalunya, que va durar fins al 1987. Aquesta empresa va gestionar tots els cinemes a partir de la dècada dels 60, inclosos l’Avenida i el Conservatori, llevat de la Sala Loiola dels jesuïtes. L’augment del consum de cinema va comportar el naixement de l’Atlàntida, inaugurat el 27 d’agost de 1976 amb la pel·lícula Tauró, que incorporava el so Dolby. Projectat amb un potent llum d’arc voltaic creat amb dos “llapis” de carbó elèctric connectats als pols positiu i negatiu que no s’arribaven a tocar. El fabricava Carbons Elèctrics de Castellgalí que tenia contracte amb la fàbrica de motos OSSA de Manlleu, que feia els projectors.
L’Atlàntida va durar fins al 2012 i l’espai ara l’ocupa un basar. El maquinista Prat explica que «les màquines han estat tretze anys aturades i s’han hagut de canviar peces. En instal·lar el digital al Bages Centre, la despesa va ser molt gran i no va donar per tot». Va mostrar com es projectava una pel·lícula de 35 mm amb una sola màquina d’una torre amb un plat que encara funciona. A finals dels 80, es van posar de moda les multisales i el sector es va reconvertir amb la desaparició de la majoria de cinemes. El cinema Atlàntida es va ampliar amb tres sales més petites al solar on hi havia hagut la Catalunya. Totes quatre sumaven prop de 2.400 localitats. Les crispetes i les begudes venudes a l’entrada van comportar també un canvi d’espectadors: alguns van deixar d’anar al cinema enfadats, perquè prioritzar l’oci els allunyava del silenci, en què tradicionalment s’havien vist les pel·lícules. Quan els centres comercials incorporen nous espais de lleure s’inauguren el 1999, dotze sales al Bages Centre dels Trullols. El 2013 Espectacles Padró i Cabot SL culminen la digitalització i mantenen les projeccions. El gerent actual, Jordi Padró Vall, és besnet d’Andreu Cabot Puig, el principal referent dels inicis del cinema a Manresa. La visita s’acaba amb la reproducció d’un documental històric en què es veu la Casa Padró, el Kursaal, Teatre Nou, cinema Catalunya, construcció de l’Atlàntida i fotogrames dels films més rellevants que s’hi van passar. Vam sortir del cinema pels túnels.
