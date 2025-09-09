Opinió | a tort i a dret
El ric, el pinxo i el boig
La Xina ha celebrat cinquanta anys del final de la Segona Guerra Mundial amb una desfilada militar impressionant, tot un avís per a navegants sobre les seves capacitats. Però tant important com el volum de l’armament exhibit va ser la presència a la tribuna de dos convidats preferents, rebuts i tractats per Xi Jinping amb plena fraternitat: El màxim dirigent de la Federació Russa, Vladímir Putin, i el de Corea del Nord, Kim Jong-un. Pocs dies abans del festival de tancs, avions i míssils hipersònics, Xi i Putin s’havien trobat amb el primer ministre de l’Índia, Narendra Modi, per llançar al món un missatge de col·laboració davant les imposicions comercials de Donald Trump. Atenció: en termes de paritat de poder adquisitiu, la Xina és la primera potència econòmica del planeta, i l’Índia és la tercera; Rússia, al seu torn, és la quarta. Vet aquí doncs que Tianjín va ser escenari de la trobada de tres de les quatre primeres potències de l’economia planetària, i tot van ser somriures i copets a l’espatlla. Una altra cosa és que no es puguin ni veure, però l’interès per ressaltar davant el món la potència de la trobada era palès. I vet aquí, també, que quan Modi va tornar a casa i es van quedar Xi, Putin i Kim, a la tribuna de la desfilada hi estaven representades 4.950 armes nuclears, de les quals la majoria, 4.300, corresponen a Rússia. Els xinesos tenen set vegades menys caps nuclears que els russos, però una economia cinc vegades més poderosa, i la suma equival a formar la primera potència planetària en termes combinats. El tercer convidat a la desfilada era molt menor en termes econòmics i nuclears però molt més inquietant: a Corea del Nord se li estimen cinquanta caps nuclears, insuficients per guanyar una guerra mundial però suficients per engegar-la, ja que els seus líders de les darreres dècades han mostrat un interès secundari en la prosperitat i el benestar del seu poble. Al costat de Pequín i Moscou, Pyonyang és un nan, però un nan imprevisible, descontrolat i capaç de rebentar qualsevol situació. Sembla com si Xi estigués dient: segons com vagin les coses, no em costaria rés deixar actuar el boig. Davant aquest panorama, Trump dona pistes contradictòries sobre les seves prioritats immediates i una Europa rendida sense lluita es capfica en les crisis econòmiques i polítiques de les seves locomotores. A Pequín, solidesa; a la nostra part de món, desorientació. No són les millors cartes.
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- La Catalunya Central serà un bon lloc per veure avui l'eclipsi total de lluna
- NECROLÒGIQUES DEL 7 DE SETEMBRE DEL 2025
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Berga vibra amb el ciclisme retro i l’ambient de la Portal Attack
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”