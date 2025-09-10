Opinió | no sé si m’explico
Generació Alpha
De cop era 1 de setembre i jo necessitava una agenda, així que vaig convèncer la meva parella de què allò era una cita i vam anar a l’Abacus. L’objectiu era trobar l’agenda «setmana vista» més barata de la botiga i, com és natural, això ens va obligar a fullejar-les pràcticament totes. Ens vam endur una sorpresa.
Resulta que l’empresa de papereria espanyola Finocam ha llançat la col·lecció juvenil Talkual, inspirada en les xarxes socials. La pàgina inicial, normalment destinada a les dades de contacte del nen o de la nena, està encapçalada per una secció on escriure el, cito, «Nickname instagram» i «Nickname Tiktok». El peu de pàgina és pur marketing: «¡Nos vemos en las redes!»
L’agenda, que evidentment té una funció lúdica, inclou activitats a final de mes. En son exemple: «Todas mis locuras», on l’alumne ha de marcar amb una casella si, entre d’altres, s’ha tenyit mai els cabells d’un color atrevit o si ha estat tot un cap de setmana sense mòbil; un apartat «POV» on l’alumne ha d’identificar-se amb diversos «points of view», com ara si s’ha quedat mai sense bateria mentre sonava la seva cançó preferida (per als nascuts abans de la generació Z: un «POV» és un fet amb el qual et sents representat); o bé un llistat de «Cuentas que me inspiran» on la persona ha d’escriure quines comptes d’Instagram, Tik tok, Youtube i Twitch són les seves preferides. Sens dubte un compendi estimulant.
El més perillós, però, no són aquestes referències a una experiència vital completament digital (que inclouen frases com: «És un àudio o un pòdcast?» o bé «Más a tope que la carpeta de Spam») sinó la realitat sociocultural que exemplifiquen. L’agenda està plena de consells o frases com «Mente hiperactiva», «Mis horas valen más que el oro», «Querido hater, el amor siempre gana», «Mi mejor regalo es tenerme» o «No necesito purpurina, nací brillando», màximes i eslògans que posen el nen o la nena al centre i que n’alimenten l’individualisme. Aquestes, unides a l’ús abusiu de les xarxes socials, potencien el narcisisme del consumidor.
L’agenda, pensada per a recordar allò que un ha de fer, es converteix en una eina d’alienació, recordant constantment que l’individu (està feta per a nens!) és el centre de l’univers. I a més, ho diu amb les «k» de l’escriptura ràpida i les «x» del llenguatge inclusiu. Una eina perfecta perquè la generació Alpha comenci l’escola.
