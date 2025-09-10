Opinió | TRIBUNA
«La llengua dels valencians»
Aquest era el títol del dictamen que, el 1975 (ara fa 50 anys), van donar a conèixer els acadèmics de la Real Academia Española i els de la Real Academia de la Historia.
Ara que el govern de la Generalitat del País Valencià, irracionalment i sense cap fonament científic, torna a atacar la unitat de la nostra llengua, vull recordar els fragments més importants d’aquell informe.
En el seu text, els membres de la RAE i els de la RAH, s’estranyaven de «la controvèrsia a la premsa valenciana» (i tots sabem a quin diari del Cap i Casal feia referència aquest informe), «sobre l’origen de la llengua que es parla a la major part de les comarques del País Valencià», un afer, deien els acadèmics, «científicament clar des de fa anys». Per això els membres de la RAE i els de la RAH, afirmaven: «Desitgem expressar, d’acord amb tots els estudis de les llengües romàniques, que el «valencià» és una variant dialectal del català». Així de clar i de rotund!
Als membres de la RAE i de la RAH (com també actualment a tots els estudiosos de la llengua), els causava «sorpresa veure aquest fet posat públicament en dubte i encara més, intencionadament impugnat per persones que clarament utilitzen els seus propis prejudicis com a font d’autoritat científica, mentre pretenen ridiculitzar i fins i tot insultar, personalitats que, per la seva tasca, mereixen el respecte de tothom i en primer lloc, el nostre».
El dictamen continuava així: «Darrere d’aquestes posicions negatives, s’amaguen consideracions i propòsits que en res no es relacionen amb la veritat d’un fet suficientment clar per a la filologia i per a la història». I és que, «és culturalment aberrant, qualsevol intent (com el que contemplem), de desmembrar el País Valencià de la comunitat idiomàtica i cultural catalana per la que, com a escriptors i intel·lectuals espanyols, no sentim sinó respecte i admiració, dintre de la qual, el País Valencià ha tingut i hi té un lloc tan rellevant».
Aquest dictamen no el signava un torero que feia de conseller de Cultura (!), sinó els acadèmics Dámaso Alonso, president de la Real Academia de la Lengua i Jesús Pabón, president de la Real Academia de la Historia, a més dels escriptors Emilio Alarcos, Vicente Aleixandre, Alonso Zamora, Fernando Lázaro, Salvador de Madariaga, Pedro Laín Entralgo, Jose Mª Pemán, Miguel Delibes, Antonio Buero Vallejo, Luis Rosales, Miquel Batllori i Camilo José Cela, entre d’altres. Uns dies després, el cardenal Tarancon, membre de la RAH, deia en un comunicat: «Signo amb molt de gust el document presentat pels meus companys d’Academia. No comprenc com es pot defensar la postura contraria».
El president de la Generalitat del País Valencià i els seus consellers fan el ridícul atiant el secessionisme lingüístic. El mateix ridícul que si neguessin l’heliocentrisme (afirmant que la terra és plana) o també neguessin la llei de la gravetat. Que tot podria ser en un govern que menysprea l’autoritat científica de la RAE i la RAH. «E pur si muove»!
