Opinió | només és una idea
Mòbils: nosaltres ja ho dèiem
A la primera dècada del segle vàrem fer una cosa molt curiosa. Els pares estàvem en plena lluita per mantenir infants i adolescents lluny del PC de casa tantes hores com fos possible i, de cop, els vàrem dir: hem canviat d’idea: aquí tens un ordinador per a tu sol que et podràs endur a classe, i hi podràs estar amorrat tot el dia perquè serà impossible saber si fas els deures, jugues a videojocs, veus porno o pateixes bullying en silenci.
Els experts i el conjunt del sistema educatiu ens deien que tranquils, que si el futur era digital l’educació també ho havia de ser, i que les escoles no abandonarien pas ni el paper ni la lectura, de cap manera, on vas a parar. I encara estàvem barallant-nos amb totes les mosques que teníem darrera les orelles quan, tatatxan, va arribar el mòbil intel·ligent. En la segona dècada del segle el centre de gravetat del nostre sistema planetari va deixar de ser el Sol i va passar a ser l’smartphone, i a les cases amb canalla es va començar a sentir tothora una cançó titulada «me’l deixes?», seguida per «me’l compres?» i, finalment, «tothom el té menys jo», cosa que en el cas de casa meva era bastant veritat.
La majoria dels pares intuíem que la canalla estava sent vampiritzada pel telèfon i calia posar-hi tant fre com fos possible, però estàvem miserablement sols. Miràvem a l’escola buscant ajuda, però els experts proclamaven ara la necessitat imperiosa que el mòbil no només entrés a les aules amb normalitat, sinó que esdevingués una eina pedagògica integrada en els plans d’estudis. No podem posar portes al camp, deien. No es pot anar contra el progrés, deien. És com permetre portar calculadora a la classe de mates, deien. Amb la impremta va passar el mateix, deien. No es pot prohibir, s’ha d’ensenyar a usar, deien. El que no deien és com.
Molts pares ens adonàvem que els mòbils estaven tenint efectes molt perillosos en la vida psicològica i social de la canalla, però és impossible establir a casa un món contra la resta del món. Pensàvem que si, com a mínim a l’escola, n’haguessin de prescindir, hi hauria unes hores d’oasi i no els podrien fer servir d’amagat durant les classes. Molts mestres també ho veien així. Però els gurus que ens guien en el camí cap al futur descrivien aquest desig com una neura de boomers pusil·lànimes, analfabets tecnològics i retardats digitals. I els polítics se’ls creien. O no s’atrevien a dir el contrari.
L’enredada ha durat fins ara. Per fi, l’obsessió per la digitalitat de les classes ha passat de moda i els mòbils han quedat fora de les aules. No costava tant. Nosaltres ja ho dèiem.
