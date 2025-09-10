Opinió | tribuna
Quan la llei no arriba a temps
Fa pocs dies i en plena festa Major, una dona va patir una agressió brutal per part de la seva parella. El cas té un element especialment colpidor: sobre l’agressor ja pesava una ordre d’allunyament. Aquesta situació ens obliga a plantejar-nos fins a quin punt aquests instruments legals, tot i ser imprescindibles, resulten realment efectius en la pràctica.
Les ordres d’allunyament són una de les mesures cautelars més comunes en casos de violència de gènere. Teòricament, haurien de garantir la protecció immediata de la víctima i establir una barrera legal clara. Però la realitat és tossuda: la seva eficàcia depèn de mecanismes de seguiment que, massa sovint, són insuficients.
Un dels principals reptes és la manca de recursos. No hi ha prou efectius policials per garantir el control constant de cada cas, ni prou eines tecnològiques per monitorar de manera automàtica el compliment de les ordres. En altres països, l’ús de polseres telemàtiques o aplicacions de geolocalització vinculades a les forces de seguretat ha demostrat ser útil per reduir riscos. Aquí, encara són excepció i no norma.
També cal abordar la resposta judicial i administrativa. Quan es dicta una ordre d’allunyament, la protecció no pot limitar-se al paper: ha d’anar acompanyada d’una actuació ràpida, coordinada i preventiva. La víctima ha de sentir que el sistema la sosté, i no que ha d’afrontar sola el perill fins que sigui massa tard.
El cas recent a la nostra ciutat ens recorda que les lleis són necessàries, però no suficients. Necessitem protocols més robustos, recursos tecnològics de seguiment i un compromís real d’institucions i comunitat. Les víctimes de violència masclista no poden dependre només d’un document judicial; han de poder confiar que darrere hi ha tot un sistema preparat per protegir-les.
En definitiva, no podem resignar-nos que les ordres d’allunyament siguin promeses de paper. Han de ser una eina efectiva, capaç de salvar vides, també a Manresa i arreu del país.
