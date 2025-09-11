Opinió | tribuna
«Efemèride s/no»: 11 de setembre de 2025
Enguany s’estan portant a terme un seguit d’actes culturals en commemoració del 125è aniversari de la creació del Teatre Patronat de Berga (1900-2025) tal com és conegut popularment, el que al seu dia va ser el Teatro Frontón, Casino Moderno, Casino Bergadan, i tants d’altres. Així ens ho recorda Don Jacinto Vilardaga i Cañellas en el seu llibre «Efemèrides bergadanas» (1919).
Però no totes les «efemèrides» són Berguedanes. Així li podríem recordar a Vilardaga. N’hi ha que són de país, de Catalunya. Són dates assenyalades que ultrapassen qualsevol localisme, qualsevol «efemèride» casolana convertint-la en tota una Diada.
El Teatre Patronat, entitat que en moments històrics no ha estat aliena a fets transcendents de la vida Berguedana. Ni en els moments més difícils passats ha claudicat del seu esperit i afany per reivindicar la seva cultura, catalanitat i la llengua comuna que ens uneix a tots els catalans, mitjançant expressions culturals com el teatre, la música i el cinema. Així ens ho recordava tot sovint Mn. Josep Armengou i Feliu (1910-1976) patriota i nacionalista de Berga.
Una entitat que ha estat dirigida i gestionada per persones, amb sentiments de pertinença, conviccions, idees i pensaments. Persones que des de l’àmbit cultural, també estan compromeses amb el país, la llengua i cultura de Catalunya.
La cultura també es nodreix de fets carregats de simbologia. Aquells símbols que expressen el que és racional amb l’espiritual. La senyera com a símbol de país, de pertinença a una terra. Terra que històricament també ha estat de pas i d’acollida.
Els símbols es generen com a necessitat i sentiment de compromís social i polític amb la seva gent i per això cal respectar-los, com també expressen valors.
Enguany amb motiu d’aquest 125è aniversari del Teatre Patronat de Berga, amb aquest anhel de represa i nou impuls de tota expressió cultural lligada a la visió de país i de futur, per això s’adhereix, com no podia ser d’altra manera, als actes organitzats amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya a Berga. El Teatre Patronat estarà present com a símbol d’aquest sentiment de pertinença de país, de terra i de la seva gent a la hissada de l’Estelada davant del monument de Rafael Casanova de Berga. Tota una «efemèride». Ai si aixequés el cap Don Jacinto.
