A les dones invisibles que es queden sense necrològica
Una de les seccions més seguides dels mitjans de comunicació són les ressenyes necrològiques. El més habitual per merèixer un obituari és haver acumulat una bona motxilla de mèrits per la trajectòria social, professional, política o acadèmica. Els protagonistes, tradicionalment, han estat homes. La projecció ciutadana de les dones era mínima o inexistent. La norma, encara preponderant, és aquesta.
Quan les defuncions són anunciades, els mitjans professionals s’encarreguen de buscar una ploma afilada, d’un bon coneixedor del finat, per tenir a punt per publicar en el moment del desenllaç. Els del gremi periodístic sabem que sempre és millor un escrit reposat i meditat que no pas una crònica a correcuita, plena d’imprecisions i errades, que són les que desacrediten el mitjà.
Les millors necrològiques i les més merescudes, però, són les que no s’han escrit. Les que haurien de parlar i lloar a les mares, tietes, àvies i totes aquelles dones que, amb el seu coneixement i esforç, han donat estabilitat a les famílies i han fet créixer el país. Molts més mèrits que alguns homes als quals hem dedicat lloances. Ahir, vam dir adeu a una persona discreta, que mai no va voler gens de protagonisme. Cap ajuntament li dedicarà cap plaça, ni carrer, ni equipament... Ni a ella, ni a moltes altres dones anònimes que s’ho mereixerien. Ja no tenim la tieta entre nosaltres. La Carme Ollé Teixidor (la mare dels Purtí), la gran de quatre germanes, totes fetes d’uns motlles irrepetibles amb una sensibilitat innata per lliurar-se als altres. Amb 98 anys a l’esquena, a part d’una necrològica, l’hi hauríem d’haver escrit tot un llibre. Va superar tota mena d’adversitats, des de viure una guerra civil fins a la mort precoç d’un fill i el marit. Escoltar, escoltar i escoltar. Acollir, acollir i acollir. Treballar, treballar i treballar. Mai ni una paraula de més. Ni males mirades, ni retrets. Com les seves germanes, sempre fidel a les seves arrels a Santa Maria d’Oló, i, a la vegada, integrada a Manresa, la ciutat on va viure bona part de la seva vida. Com d’altres dones de la seva generació, va ser capaç de fer pujar a la família i d’alternar una colla de feines alhora. Podia fer miracles. Capaç de portar la casa, manipular canyella, cosir i fer un jersei de llana. Potser, avui, la primera i única advertència que rebria de la tieta, seria després de veure que en aquest article parlo d’ella.
La tieta ha estat una de les moltes dones invisibles que ha tingut i té aquest país. Són les que mereixen tots els reconeixements socials. Els ajuntaments, ara, posen la mirada en dones fins fa poc silenciades, tot i haver excel·lit en la feina, en la política o en els estudis. Ens remarquen les seves personalitats i els cúmuls de mèrits per tal que siguin reconegudes públicament, però les dones invisibles romanen a la penombra. Per homenatjar-les tenim l’oportunitat de transmetre els seus valors i maneres de fer a les noves generacions. Ara que comença el curs seria bo que a les escoles, instituts i universitats es treballés el paper que han tingut les dones invisibles. Així es percebria que, sense elles, la societat hagués fet fallida. ¿I si el pròxim treball escolar el dediquem a elles? ¿I si, ara que tothom té xarxes socials, els hi dediquem una necrològica?
