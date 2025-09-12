Opinió | TEMPUS FUGIT
Apedaçats
Una Diada més queda enrere. Avui divendres ens llevem encara amb la ressaca del dia de les grans al·locucions: amb paraules èpiques, paraules gruixudes i també paraules decepcionants. I així és ben bé, any rere any. Coincideixo plenament amb la benvinguda que el rector de Monistrol de Montserrat, Joan Ramon Bullit, ha donat al més del centenar de persones que enguany han participat al tradicional Aplec de Sant Antolí que acull l’emblemàtica ermita cada 11 de Setembre, des d’en fa trenta, ja.
L’aplec és un acte ple de simbolisme que, amb el rerefons de la Diada, porta als monistrolencs i monistrolenques fins a un dels espais més emblemàtics de la vila: la vella ermita de Sant Antolí a la qual, des de principis d’aquest any, podem dir que és una mica més bella, també. La intervenció que s’hi va portar a terme l’estiu passat i que es va enllestir a principis d’aquest any ha permès que aquest 11 de Setembre s’hi celebri un aplec més reeixit i en un entorn més endreçat i segur, gràcies a les tasques de consolidació dels murs del temple, que ara llueix més digne i sòlid.
Amb tot, l’edifici -aixecat entre els segles XIV i XV- continua vivint els seus dies sota el cel ras, sense sostre, amb el testimoni de la volta central de la nau que encara s’hi conserva, també arranjada i neta, com la prova de l’església que un dia va ser. Un edifici ‘apedaçat’, com ha dit mossèn Ramon, però que es manté en peu amb dignitat i enteresa, com tots nosaltres, cadascú amb les seves xacres, però sempre endavant.
Persones ‘apedaçades’, en un edifici apedaçat i en un país, Catalunya, on cada vegada es deixen veure més esquerdes; aquesta Catalunya que ha de ser de tothom grinyola per tot arreu: esbufega de cansament, queixosa dels pedaços que li han anat recosint al llarg dels anys. Uns pedaços que s’han convertit en la resposta sistemàtica per resoldre els problemes i també les aspiracions personals i col·lectives.
Cada Diada, recordem aquell 11 de setembre de 1714 en el qual el país va perdre les seves institucions, després del llarg setge a Barcelona que va posar el punt final a la guerra de Successió a Catalunya. Tenim una Diada nacional que ha convertit la pèrdua de llibertats en una jornada de reivindicació i d’homenatge a aquell caràcter resistent que els catalans de l’època van demostrar deixant-hi moltes vides.
Al llarg de la nostra història, Catalunya ha tingut moltes persones que s’han deixat la pell defensant la nació catalana: avui, més que mai, el país ens necessita. Les amenaces i les pressions hi han sigut sempre, però ara, la falta de consciència sobre els riscos que implica la no acció en els aspectes essencials que ens defineixen com a nació ens aboca a un futur que, com a poc, reduirà el país a una anècdota històrica.
Es troba a faltar una visió, un horitzó de futur per a un país que viu instal·lat en el pedaç i en el qui dia passa any empeny. Tenim els elements objectius que constitueixen una nació -el territori, la història, la cultura i la llengua- però punxem amb els elements subjectius: la consciència de nació i la voluntat de ser-ho. I en aquest punt, ja no valen els pedaços ni tampoc les paraules, per més èpiques que siguin.
