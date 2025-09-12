Opinió | només és una idea
Like a ciutadà Kane 2025
Durant dècades, una vegada i una altra, la majoria de les enquestes periòdiques a experts en música i cinema on es classifiquen les pel·lícules i les cançons més perfectes i influents de la història han posat al primer lloc de l’escalafó del pop-rock el tema «Like a rolling stone», de Bob Dylan, i al capdamunt de la del cinema, «Ciutadà Kane», d’Orson Welles. Fins i tot els rànquings més recents les situen sempre entre les cinc primeres. Per exemple, el 2021 i el 2024, la revista Rolling Stone, que elabora la que segurament és la llista més famosa de totes, va situar al primer lloc la versió d’Aretha Franklin de «Respect», però la cançó de Bob Dylan es va mantenir en un destacadíssim quart lloc. I pel que fa al cinema, la classificació més citada, la de la revista de l’Institut Britànic de Cinema, Sight and Sound, va situar l’obra mestra de Welles al primer lloc fins al 2022, en què la va posar en un considerable tercer lloc.
Naturalment, qualsevol rànquing d’aquest estil és només un entreteniment i els resultats han de ser molt relativitzats. Però ens diuen coses. I és molt rellevant observar que «Ciutadà Kane» es va estrenar el 1941, i «Like a Rolling Stone», el 1965. De propina: «Respect» és de 1967, i la versió orginal d’Otis Redding també és de 1965 . Vist des de la societat digital de 2025, són ecos d’un altre planeta. Com pot ser?
És evident que, en les dècades posteriors, s’han fet moltes altres peces musicals o cinèfiles igual d’estratosfèriques. Són les que es troben en la resta de les primeres posicions de les llistes. Però la majoria també són de fa molts anys. I la pregunta que ens podem fer és perquè, encara ara, els experts i els molt aficionats continuen votant-les. Segur que hi ha moltes raons. Però una de fonamental és que aquestes músiques i aquestes pel·lícules han estat presents en l’ecosistema musical o cinematogràfic durant molt temps. No n’han desaparegut mai. S’han reestrenat, s’han reeditat, s’han copiat, s’han sentit a la ràdio o sentit i vist a la televisió, i han estat admirades i col·leccionades. Igual que els reis i les reines més recordats i celebrats són sempre els que han regnat més anys, aquests títols encapçalen el cànon de l’excel·lència perquè han passat de generació en generació i s’han incrustat en la cultura popular i en la memòria fins a fer-se indestructibles.
I la pregunta que toca fer-se és: ara que el mercat digital consumeix i crema músiques i pel·lícules en setmanes i les dissol com llàgrimes en la pluja, quines seran les aportacions permanents d’aquest temps al cànon futur?
