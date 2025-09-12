Opinió | DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA
Mapa electoral català
Des de l’arribada de la democràcia fins ben entrat el segle XXI el mapa polític català va restar invariable amb pocs moviments dintre del cos electoral. Hi havia dos partits grans CiU i PSC. CiU representava el catalanisme nacionalista conservador i el PSC el catalanisme Federalista i d’altres progressistes. L’un guanyava de manera còmoda les eleccions a la Generalitat l’altre guanyava les eleccions municipals i les de caràcter general. Els dos grans partits estaven acompanyats per altres de més petits, per un costat la dreta espanyolista que va tenir dos exponents principals, la UCD fins a la seva implosió i després el Partit Popular, partit constituït sobre les restes del franquisme. A l’esquerra hi havia el PSUC en representació dels comunistes i que van evolucionar cap Iniciativa per Catalunya que aplegava antics comunistes i ecologistes. I pel costat nacional hi havia ERC, que al principi representava els Federalistes més radicals fins que després del congrés de Lleida, que suposa la seva refundació, es reconvertí a l’independentisme. A l’esquerra d’esquerra sempre hi ha tingut una esquerra més radical al principi el PSAN i més endavant la CUP.
Aquest seria el mapa polític de Catalunya fins a la gran crisi de Convergència, acorralada pels casos de corrupció, que va abandonar el nacionalisme catalanista per abraçar a l’independentisme, pensant que així superaria la seva crisi. Tot i que no se’n parla aquesta és una de les causes del procés i no és gens marginal, al contrari, és una causa central. En fi, Convergència desapareix i el seu substitut mai ho acaba de ser del tot.
El Procés fa saltar el taulell polític pels aires i tot canvia, fins i tot Convergència com ja hem vist. Tant canvia que les eleccions post declaració d’independència els guanya la dreta espanyolista en aquest cas nomenada Ciudadanos.
Un cop calmades les aigües de la rauxa del procés, el PSC passa a guanyar les eleccions al Parlament, la dreta espanyolista torna als resultats de sempre, Esquerra que havia crescut força durant tot el segle XXI va de baixa, però aguanta amb una base independentista força àmplia, els postcomunistes que ara són Els Comuns continuen amb gairebé la mateixa presència que la del segle XX i el que se suposa que era convergència ha empetitit molt. Per què?
Amb el temps, els suposats postconvergents han deixat de ser el partit d’ordre que eren en el passat i s’han convertit en el partit dels independentistes «tocacollons als de Madrid». Ningú sap quin és el món que representen ideològicament sovint parlen del món dels autònoms i petits empresaris, però arriben a acords amb les grans elèctriques. Per tant, podríem dir que volen representar, encara que ho amaguin, a la dreta independentista. I aquí és on, com passa arreu del món, apareix la dreta autoritària, amb el nom d’aliança, que cada dia els menja més el terreny. Atès que aquesta no té cap problema amb ser més tocacollons que ningú, més alternativa que ningú, més trinxaire que ningú.
Veurem quant dura i que dona de si aquest nou mapa.
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- Maria Cristina Clemente, notària, explica si pots vendre un habitatge heretat sense tenir escriptura