Opinió | DE TOT PLEGAT
Balanç, notable, del primer any
Superat amb escreix el primer any de Govern, toca fer balanç de la gestió duta a terme. D’entrada, tot i la pròrroga de pressupostos, l’acció quotidiana no dona símptomes de precarietat ni carències notables en temes tan essencials com sanitat, educació, serveis socials, o funcionament de la maquinària administrativa. Resoldre, mitjançant crèdits puntuals, les necessitats no és la via ideal, però és resolutiva.
Com a primer tema, em quedo amb la conformació d’un equip de govern, molt sòlid, ben conjuntat i amb àmplia experiència en el món institucional. Ha estat un encert anar a buscar en ajuntaments, diputacions i administració general, les persones que han d’encapçalar conselleries, organismes i entitats principals de la Generalitat.
El pas d’un Consell executiu a un altre, no ha tingut cap parada ni cap incidència destacable. Al contrari de forma immediata la maquinària ha continuat la marxa, amb noves energies i nous objectius, clarament superiors als anteriors. Per a mi, és l’aspecte més destacable, pel que té disposar d’un equip de primera divisió, a la recerca de l’objectiu de transformar, millorar i agilitzar l’acció de govern. D’aquí la redacció d’un ambiciós Programa de Govern, que suposa el guió de tot el conjunt per aconseguir resultats ambiciosos. Es deixen poques coses a l’atzar i encara menys a la improvisació. La raó és que coneguda la diagnosi del país i la seva administració, no calien més estudis, sinó posar negre sobre blanc els objectius concrets de cada àrea de Govern, per al final, obtenir els resultats buscats.
I els resultats s’han deixat clars: recuperar el temps perdut i portar el país cap a cotes de progrés i competitivitat de primer nivell. No s’ha deixat res a l’atzar perquè tot està entrelligat. Si, ara i aquí, el principal problema per a joves i ciutadania en general és el de l’habitatge, aquesta ha de ser la primera de les prioritats. D’aquí el compromís de creació de 50.000 habitatges públics. Si el país necessita atreure activitat en tots els seus àmbits i sectors, peces claus com un aeroport amb vols transatlàntics s’ha de fer realitat. I per descomptat el transport públic ha de ser modern i eficient. D’aquí el traspàs de Rodalies i la conformació d’un nou ens gestor, en el qual la Generalitat tingui un paper fonamental.
Però, si Salvador Illa havia estat alcalde, era lògic fer propostes clares i agosarades de cara el món municipal. El tema de l’habitatge és impensable sense una estreta col·laboració i participació de les dues administracions. I si els ajuntaments han patit greus carències, lògic aprovar un PUOSC amb el doble de potència que l’anterior. De 250 M, s’ha passat als 500 M. I si hi ha barris i espais degradats en pobles grans i ciutats, lògic recuperar la Llei de Barris dels presidents Maragall i Montilla, posant 1.000 M, que es complementaran amb altres 500 dels mateixos ajuntaments, per tal d’aconseguir posar al dia i millorar les condicions de centenars de milers de catalans.
I perquè el país sigui eficient toca retallar burocràcia, i agilitzar tràmits. Està en fase ja molt avançada canvis profunds en 170 tràmits de la Generalitat. No en quedarà cap, que no hagi tingut fortes retallades de papers i passos a donar, com per aconseguir terminis molt més curts, amb resolucions a les peticions presentades.
Per raons d’espai, no puc ampliar detalls però que un Govern compleixi amb totes les seves obligacions institucionals, dintre i fora del país, ara i aquí, és una aposta revolucionària per a recuperar el respecte i prestigi perduts. Hem girat pàgina a accions i actuacions que mai haguessin hagut de tenir lloc. És per tot plegat que dono un notable alt, a aquest primer any del Govern Illa.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat