Opinió | COSES DE GENT NORMAL
Boscos
Ara que el Berguedà, i especialment Puig-reig, s’està convertint en un referent de la indústria de la fusta, i que els efectes devastadors dels incendis forestals se’ns han fet de nou presents, val la pena repassar la importància històrica del nostre bosc.
Al segle XVIII hi ha notícies que els boscos disminuïen de manera alarmant pel consum de fusta i llenya, per l’ampliació de les terres de conreu i pastura, pel carboneig i les fargues i, en molt menor mesura al Berguedà, per la demanda de fusta per la Marina de guerra. A més de fusta, el producte més cobejat, el bosc proporcionava llenya per escalfar-se, cuinar i coure pa, i carbó vegetal –dels boscos d’alzines, roures, faigs, castanyers i pi–, bolets, castanyes, aglans, gerds, maduixes, pinyons, mel, cera i herbes medicinals; quitrà, pega i trementina, fullatges, herbes i brossa per al jaç del bestiar i per fer adob amb formiguers; i caça.
El 1771 Jaume Caresmar destacava en el seu llibre sobre l’agricultura, el comerç i la indústria de Catalunya, la impotència de la caça al Berguedà, en un temps en què els llops i els ossos –se’n localitzaven a Peguera, Gósol, Saldes, Maçaners, Gavarrós i l’Espà− estaven a punt de desaparèixer en mans dels caçadors locals; explicava que els berguedans venien la carn de les llebres, conills, perdius, coloms silvestres, pajarillos regulares -sense especificar de quin tipus-, i porcs senglars.
Alguns dels boscos més importants de l’Espà, Brocà, Bagà, Fumanya, Gavarros, Gisclareny, Guardiola, Grèixer, Josa, La Pobla de Lillet, Saldes, Cerchs, Blancafort i Vallcebre, tots a l’alt Berguedà, estaven embargats per a la Marina de Guerra, almenys des de 1733; els informes diuen que a Fígols i Peguera ja no hi quedaven de tant que s’havien tallat.
El 1769 uns veïns de la Pobla de Lillet foren empresonats per tallar arbres reservats; el 1789 representants del port de Cartagena visitaven els boscos de la vall del Bastareny on van comprovar que n’hi havia poc d’útil per la construcció naval, però van marcar 27 nogueres, 5 jornals de roures, 16 jornals de pins, 4 jornals de faig i 176 jornals de monte bajo, imposant l’obligació de plantar tres nogueres o àlbers cada any.
Tot indica que, com els de la Noguera Ribagorçana, els del Berguedà van quedar al marge de les grans tales que proporcionaven fusta per les drassanes, a diferència dels boscos de les valls del Segre, Noguera Pallaresa per on baixaven la fusta en rais fins a l’Ebre i Tortosa, una feina que es va deixar de fer a l’Alt Llobregat pels vols de la primera carlinada.
La primavera de 1916 al Cardener, s’han documentat les últimes barranquejades de fusta procedent dels boscos del Solsonès i algun de més propers, com la de la més que centenària baga de Palà de Coma, a Bergús, prop de Cardona, famosa per l’alçada dels seus pins – alguns de més de cinc-cents anys- que va cremar en els incendis de 1998.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat