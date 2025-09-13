Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió | el croquis

Josep Camprubí

Josep Camprubí

Una diada ben celebrada

El temps passa ràpidament i ja ha començat un nou curs escolar i s’ha celebrat una nova Diada Nacional de Catalunya. La problemàtica del sistema escolar és força complexa i en tot cas mereix uns comentaris molt més extensos dels que hi podem dedicar en aquest espai. I respecte de la Diada Nacional catalana les raons de la seva celebració anual són clares i conegudes, tot i que sovint s’ha argumentat que es poden considerar contradictòries. De fet, la Diada catalana se celebra precisament cada 11 de setembre que justament va ser el dia de la caiguda de la ciutat de Barcelona en mans de Felip Vè, l’any 1714. O sigui que en certa manera sembla que se celebri una derrota, que és allò que realment va comportar la implantació dels decrets de Nova Planta, o sigui l’eliminació de l’autogovern i de les lleis catalanes i la seva substitució per les que eren vigents a tot el regne d’Espanya. Però evidentment no va ser pas per commemorar cap derrota que es va instaurar la celebració de l’11 de setembre sinó per destacar i tenir en compte l’esforç que des d’aquell moment es va anar portant a terme per superar la situació difícil en què va quedar el país, ocupat per les tropes borbòniques. Un esforç que estava plantejat per anar recuperant l’autogovern, però que evidentment es va haver de mantenir molts anys i que es va veure especialment dificultat durant llargs períodes, com les dictadures de Primo de Rivera i Franco. I un esforç, també, que ha de continuar perquè som lluny encara d’arribar a l’objectiu final de l’autodeterminació.

Mentrestant, i com si es tractés de demostrar que els contraris a la normalització del català a les escoles tenen una amplíssima influència que faran servir per impedir aquesta normalització, s’acaba de saber que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a instàncies de l’anomenada «Asamblea por una Escuela Bilingüe» ha anul·lat aspectes fonamentals del Decret de Règim Lingüístic que el govern català havia aprovat i que estava suspès d’aplicació per tal d’esperar la decisió del Tribunal esmentat. Aviat se sabran tots els detalls i l’abast concret d’allò que ha estat anul·lat. Sense conèixer encara la lletra menuda i l’argumentari d’aquesta anul·lació no hi ha dubte d’un fet: la llengua del nostre país anirà topant contínuament amb tots els obstacles possibles, a les escoles i a fora, per tal de limitar el seu ús oficial i públic. I si és possible, amb la intenció d’anar reduint l’ús del català a l’àmbit estrictament personal i casolà. No cal dir, però, que aquests esforços negatius estan condemnats al fracàs perquè la llengua catalana és un dels elements fonamentals de la personalitat del nostre país. Ho ha estat des de fa molts segles i cal esperar que també ho serà en el futur.   

Tanquem «El Croquis» d’aquest dissabte amb un comentari breu que des de molts punts de vista pot resumir els dos anteriors: no hi ha hagut res que hagi estat fàcil, tranquil o planer en la història del nostre país. Sempre s’ha topat amb dificultats, problemes o adversaris que han jugat a la contra i que han complicat la situació. Hi estem acostumats.  Però ens n’hem sortit. Aquests dies mateix fa 311 anys d’aquella desfeta de 1714. Com seran els Països Catalans d’aquí a 300 anys més? No ho sabem, però és d’esperar que continuaran existint. I anar assegurant aquesta existència és la nostra tasca actual i la dels que ens succeiran en el futur.

