Opinió | EVANGELI
Jordi Simon Vilarasau
Un gran gest d’amor i de donació
Aquest diumenge celebrem la festivitat de l’Exaltació de la Santa Creu. La festa commemora el dia en què l’emperador romà Heracli recuperà de mans dels perses la Veracreu, o Creu del martiri de Jesucrist, i la va retornar a Jerusalem. Això va passar un 14 de setembre de l’any 629. Quan el 14 de setembre cau en diumenge es trenca el ritme habitual de les lectures dominicals amb unes lectures pròpies que passen per davant de les de diumenge.
L’Evangeli de la festa de l’Exaltació de la Santa Creu (Jn 3, 13-17) inclou un fragment de la conversa que manté Jesús amb Nicodem. Aquest va anar a veure Jesús per preguntar-li què havia de fer per aconseguir la vida eterna. En aquest context, trobem les paraules de l’Evangeli d’avui: «I així com Moisès, en el desert, enlairà la serp, també el fill de l’home, ha de ser enlairat, perquè tots qui creguin en ell tinguin vida eterna». La creu és enlairada del terra perquè tothom la pugui veure, tothom hi pugui arribar, perquè no només quedi circumscrita a alguns, sinó que pugui ser per a tothom.
La festa d’avui és una invitació a mirar la creu de Jesucrist, i tot mirant la creu i el Jesús clavat, podem fer el camí cap a la vida eterna. La creu de Jesucrist ens recordarà que també nosaltres hem d’agafar la nostra i seguir Aquell, que va donar la seva vida per a nosaltres, morint dalt d’una creu. La Santa Creu passa d’instrument de mort a ser font de vida eterna. En la Creu de Jesús, la mort ha estat vençuda, i s’ha obert per sempre el camí de la resurrecció i de la vida.
En l’Eucaristia estem celebrant aquest gest de donació total de Jesús. Només li queda la vida i ens l’entrega perquè la tinguem nosaltres. Així ho remarca l’Evangeli d’avui: «Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna».
Gràcies a la donació plena d’amor, manifestat en la creu de Jesús, els homes podran tenir vida eterna i salvació. La creu, per tant, esdevé un gran gest d’amor i de donació que fa Jesús per a la salvació de tota la humanitat.
La Creu il·lumina la nostra vida. Ens dóna esperança i ens ensenya el camí, a través de la renúncia a si mateix, i ens compromet a seguir el mateix estil de vida, per arribar a participar de la vida del Ressuscitat.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat