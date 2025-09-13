Opinió | VEIENT-LES PASSAR
Manresa a ‘La Vanguardia’
Amb només quatre dies de diferència, a la secció de cartes de La Vanguardia n’hi han sortit dues parlant de Manresa, i cap en positiu. La primera, publicada el 6 de setembre, es titulava «Manresa, avui» i la signava Miquel González Quintana. La segona va aparèixer el dia 10. La va escriure la M. del Mar Garriga Molina i duia per títol «Manresa» però s’hauria pogut completar amb un «aqui t’ha vist i qui et veu», que en resum era el que venia a dir, tot corroborant l’opinió de la primera. Miquel González, anant directe al gra, començava dient «vull felicitar l’alcalde de Manresa perquè ha aconseguit la unanimitat de tots els manresans (els que no són del seu partit, s’entén) en creure que la ciutat està més bruta i més insegura que mai. (...). I seguia «de gent barroera i buscabregues n’hi ha hagut sempre, però tampoc mai com ara». Després continuava exposant alguns casos viscuts per ell per exemplificar el nivell d’inseguretat que es viu a la ciutat, i acabava amb una al·lusió al nou sistema de recollida d’escombraries, situant-lo «entre el pitjor de tot». Comptat i debatut, res que no s’hagi dit mil vegades en altres opinions reflectides en aquest diari i que no ho hàgim escoltat fins a l’avorriment en moltes converses. Però el fet de veure-ho exposat a un mitjà de l’abast de La Vanguardia li donava un altre relleu. Era mostrar als ulls de tot Catalunya (i dels que manen a la capital) el tipus de ciutat que tenim, tan diferent de la que oficialment ens volen -i els volen- vendre.
Quan els que viuen instal·lats en un núvol i amb el cap en les seves històries ens parlen del projecte de la Fàbrica Nova, del que faran a l’Anònima, de les obres del carrer Guimerà o del polígon del Pont Nou, res del que ens expliquen és mentida i segur que tot plegat pot acabar sent un gran què per a la ciutat, s’ha de veure. Però cap dels seus megaprojectes resolen els problemes que patim diàriament els manresans al carrer. Uns problemes, la majoria dels quals, sigui per acció o per omissió, són responsabilitat d’ells, dels que ens governen, tan cofois quan presumeixen del que fan i tan ofesos quan els critiquen. El malestar que es viu a Manresa -el que denunciaven aquelles dues cartes, però que fa tants anys que és públic i notori- només es pot resoldre -si és que encara hi ha solució, que cada dia ho dubto més- dient les coses pel seu nom i agafant el toro per les banyes. Però en lloc d’admetre els seus errors i de mirar esmenar-los intenten tapar els problemes amb eslògans, invertint els calés en campanyes absurdes que no serveixen per a res. De fet, no hi hauria prou lones de «Manresa + ben parida!» que poguessin tapar tota la merda que es veu pels carrers. Però ho intenten.
Manresa, per dir-ho amb un d’aquells eufemismes que tant els agraden, és cada cop més una ciutat «d’alta complexitat» i la seva degradació avança dia a dia, mentre ells ens volen fer creure que és «una percepció» nostra. Calen moltes més cartes a La Vanguardia perquè tot el país ho sàpiga.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat