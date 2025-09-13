Opinió | PEDRA SECA
S’acaben els rucs
Les lleis econòmiques i el pas del temps són uns murs massa
alts per tal que l’ase de raça català els pugui saltar
El «Centre Mundial de l’Ase Català» tanca. Les desenes de rucs dels Gassó, de la considerada millor raça del món, sucumbeix a dinàmiques de mercat i dels temps. Fuïves, al Berguedà, és (era) un indret fent història els darrers cinquanta anys. En arribar-hi despistat podia semblar una granja de bestiar com qualsevol altra, amb vaques i altres animals estabulats. Però la visió única d’un ramat d’equins bruns, alegres, curiosos, de morro blanc i d’una alçada molt considerable respecte d’un ase comuna et situava davant d’una experiència única.
Curiosos, turistes, escolars, ramaders i estudiosos han passat per allà per veure’ls, per apadrinar-los o els més agosarats per comprar-ne algun. Mentrestant, Joan Gassó anava buscant fórmules per fer sostenible aquell insòlit indret. Realment ho va provar tot per generar ingressos i garantir-ne la sostenibilitat. Va arribar a intentar comercialitzar llet de burra.
La decadència i la disminució dels caps de ruc s’anava percebent en els últims temps, però l’acabament del contracte de lloguer de la finca ha estat el cop final pels trenta animals residents allà. En l’actualitat només en queden tres-cents cinquanta exemplars repartits en cinquanta indrets. És una raça en perill real d’extinció. El ruc, un dels símbols d’identitat de Catalunya, pot desaparèixer. S’associa amb valors com la resistència, la humilitat i el treball dur. Els temps moderns posen ara en qüestió el primer com a mínim.
Mentre el responsable d’aquest espai va venent els rucs sobrants es replegarà per resistir amb un mínim de deu animals a Cal Rosal. Una burra costa com tres truges i aquestes es posen a garrinar de seguida, generant ingressos i muntanyes de merda porcina (dita purins per dissimular). Sempre apareix el mercat com a alternativa a projectes romàntics no resistents al pas del temps, l’envelliment, la falta de relleus generacionals i els costos de producció.
Per si algú ha pensat a comprar algun guarà (i de pas aconseguir alguna ajuda pública per sostenir la seva continuïtat) ha de saber que per la subvenció de rigor calen cinc bèsties de més de tres anys d’edat i mantenir-los un mínim de cinc anys. Per prevenir mals pitjors el President de l’Associació de la Raça Asina Catalana ja treballa amb el departament de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona per disposar de semen congelat per si els catalans del segle XXII es plantegen fer-los reviure com si fossin una mena de mamuts nostrats.
Queda una última esperança. A la Diputació, sempre amb diners per injectar als mals rurals, pensen a recuperar-los com a bombers preventius: els volen deixar anar pels boscos per netejar-los d’herbes i matolls. Farien el contrari de les pràctiques habituals dels humans a l’espai obert.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat