Opinió | Ment i cos
Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: "Un 40% de la població experimenta desgana, apatia, tristesa, insatisfacció o cansament per tornar a la feina"
S’inicia la temporada dels programes a la televisió i a la ràdio. Comencen les noves seccions i formats als mitjans escrits. També jo començo col·laboracions com la d’aquest diari. Tinc la gosadia d’esdevenir la vostra psicòloga i oferir respostes als vostres problemes quotidians.
Deixem enrere un període on hem pogut trencar la rutina, alliberar-nos del despertador i de les obligacions, relaxar les normes i exigències i escapar-nos de la «realitat». Però la realitat, per més que hom vulgui evadir-la, sempre t’acaba atrapant. Després de l’aturada estival cal afrontar novament la realitat laboral i domèstica habitual, potser amb els estalvis minvats i més esgotats del que vàrem marxar. I mentre molts desitgen i necessiten tornar a l’ordre, d’altres se’ls fa una muntanya. Un 40% de la població experimenta una sensació de desgana, apatia, labilitat emocional, tristesa, insatisfacció, resignació i cansament. Símptomes propis del que es coneix com la síndrome postvacacional (SPV).
Els psicòlegs no contemplem aquesta síndrome com pròpiament un trastorn, sinó com un estat depressiu transitori que desapareix en pocs dies.
La SPV depèn de diversos factors:
1. Una predisposició genètica cap a estats depressius o distímics. 2. Una personalitat poc favorable a vides «estructurades», «normatives» i/o «artificials». 3. Uns estils d’afrontament menys adaptatius, és a dir, formes de percebre i abordar les situacions vitals de forma contraproduent. 4. Un espai laboral desfavorable.
Reflexiono només sobre el darrer factor per ser el més influent en aquest cas. La raó és que són molts els estudis que evidencien una correlació positiva entre el tipus de feina, el grau d’autorealització amb la mateixa i la SPV. Així trobem més prevalença de SPV en persones que tenen feines que ni els satisfan ni els realitzen, o que suposen un elevat desgast psicològic –rutinàries, estressants, quarts torns, jornades de més de 8 hores o inestables i sense projecció– o feines que generen més baixes per problemes mentals –personal sanitari, geriàtric, treballadors socials, hosteleria, activitat administrativa, cadenes de muntatge i educació–.
Poc podem incidir els psicòlegs en la situació laboral del qui pateix SPV. En canvi, sí que podem ajudar a trobar maneres d’afrontar la tornada a la feina i a millorar l’autopercepció de la tasca que hi desenvolupem. De fet, cada realitat laboral té sempre aspectes positius: tenir feina, guanyar-se la vida dignament, ser útil socialment, els companys de feina, la satisfacció per la feina ben feta, etc.
Per tant, davant la SPV, són útils els consells genèrics habituals per facilitar la transició de retorn a la feina –tornar de vacances uns dies abans, incorporar-se a la feina a mitja setmana, no dramatitzar, reconduir el diàleg intern, marcar-nos fites realistes, fixar estones d’oci, dirigir la ment cap a allò que ens il·lusiona, entre d’altres–, amb tot, en alguns casos, malgrat seguir aquests.
