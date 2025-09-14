Opinió | SENSE OBJECTIU
Apilades
La moda d’apilar pedres en forma
de fita s’està estenent arreu, el que
pot semblar la creació d’un espai
místic es pot acabar convertint
en un problema per als ecosistemes.
FOTÒGRAFA
sbelmont@regio7.cat
