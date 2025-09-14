Opinió | Lletres de canvi
Ball d’aranzels
Catalunya és una economia oberta i profundament vinculada als mercats internacionals. Les exportacions són un motor essencial per a la creació de riquesa i llocs de treball. Però aquest dinamisme depèn, en gran mesura, de la capacitat de competir en un entorn global marcat per tensions comercials, conflictes geopolítics i polítiques proteccionistes. En aquest context, hem vist com els aranzels emergeixen com una de les amenaces més directes per a molts sectors, però al Bages especialment per a sectors clau com el porcí i el metall.
Catalunya és líder indiscutible en producció i exportació porcina dins l’Estat espanyol i un actor rellevant a escala europea. El mercat xinès, per exemple, ha estat un dels grans motors de creixement en els darrers anys. Aquest creixement però amaga una gran vulnerabilitat: la dependència d’uns pocs mercats i la fragilitat davant de canvis aranzelaris.
Quan un país , com la Xina, imposa aranzels sobre la carn de porc catalana, tot i ser un sector molt eficient i tecnificat, la seva capacitat d’adaptació és limitada: no és fàcil redirigir milions de tones de producció cap a nous mercats d’un dia per l’altre. Per tant, el sector haurà de reforçar la seva estratègia de diversificació i apostar per més valor afegit en comptes de basar-ho tot en volum.
El metall i la transformació metàl·lica són un altre pilar exportador, amb presència en automoció, maquinària i components. El gruix de les vendes es dirigeix a la Unió Europea, però el sector no és aliè a les guerres comercials globals: quan els EUA o la Xina es penalitzen mútuament amb aranzels, els fabricants catalans poden patir efectes col·laterals, ja sigui per pèrdua d’oportunitats o per més competència dins del mercat europeu.
La seva fortalesa rau en la capacitat tecnològica i innovadora, que permet competir en qualitat i servei més que en preu. Tot i això, la seva dependència de decisions polítiques preses lluny de Catalunya continua sent un factor de vulnerabilitat.
Per fer front a tot això, l’economia catalana haurà de prendre mesures estructurals, recolzant-se en l’ecosistema innovador que aporten les Universitats i els centres tecnològics i la bona posició Geoestratègica , així com la vocació exportadora de les nostres empreses.
Haurem d’estar atents al que passa a la nostre comarca. Al Bages, de les 10 primeres empreses amb més facturació, algunes són productores de porcí i altres estan en el sector del metall. L’impacte dels aranzels en les seves vendes els pot obligar a prendre mesures d’ajust que afectin directament a la seva activitat.
Els aranzels són una amenaça real i tangible per a l’economia catalana, i els sectors porcí i del metall són dos exemples paradigmàtics de com aquestes mesures poden erosionar la competitivitat. Tanmateix, l’economia catalana compta amb fortaleses notables que li permeten resistir i reinventar-se.
En definitiva: Catalunya té talent, capacitat i experiència per continuar essent un actor rellevant al comerç mundial i continuar sent un motor de l’economia espanyola.
