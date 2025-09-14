Opinió | directe
Bones perspectivesa la verema
La DO Pla de Bages espera enguany una bona verema. L’objectiu és assolir el milió de quilos de raïm per superar les ja grans xifres de l’any passat.
Quan els experts alerten dels riscos que corre aquesta indústria (tan rellevant històricament al Bages i que lentament ha anat recuperant el seu nivell i el seu prestigi) per l’amenaça de l’escalfament global, la denominació d’origen afronta aquesta verema amb molt bones expectatives i amb la certesa que sobretot es guanyarà en qualitat. La DO es prepara per al futur, en què el canvi climàtic pot obligar a implementar diverses estratègies per compensar l’augment de la temperatura, com tècniques més acurades de reg o la selecció de varietats que puguin adaptar-se a l’impacte del canvi climàtic. De moment, però, celebra un bon any, en què les pluges sovintejades han deixat un panorama excel·lent per obtenir una bona collita.
Un altre dels obstacles que amenaça el sector són els aranzels de Donald Trump. A la DO Pla de Bages, que no té en l’exportació un argument encara de pes en els seus comptes, la iniciativa política pot suposar tant un handicap com una oportunitat. Els aranzels, reconeixen els productors locals, poden incrementar la competència interna, però alhora pot suposar un incentiu per lluitar al mercat amb un preu més competitiu que els productes per exemple francesos.
Mentre es resolen les incerteses, la DO celebra la verema.
