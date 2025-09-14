Opinió | Amb les garrofes
El cicle dels materials
Fa pocs dies s’ha sabut que l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (UPC), amb el suport del centre tecnològic CTM-Eurecat i de l’entitat social Andròmines, posaran en marxa un nou procés de reciclatge d’ordinadors per tal de recuperar els metalls crítics i de més valor, com els imants de neodimi, el pal·ladi i el coure. Andròmines es presenta com una entitat que té per missió la lluita contra l’exclusió, des de la dignitat i igualtat d’oportunitats de les persones i la protecció del medi ambient des de la defensa de l’entorn i la seva sostenibilitat. I amb una visió de ser una organització de referència en la integració a persones en situació d’exclusió a partir de la formació, el treball i la creació d’espais i activitats que protegeixin el medi ambient i fomentin l’autonomia de les persones.
Entres els seus projectes hi figuren: Dignitat de sobres, Programa Alfadigital, Programa Incorpora, Programa Làbora, Una mossegada a l’exclusió, Welcome to «Take Your Plastic Back», La Nau Vila Besòs. Pel que fa als serveis, actuen en tres àmbits: atenció social, formació, inserció i intermediació, serveis ambientals. En aquest darrer apartat ofereixen un ampli ventall de serveis de prevenció, educació ambiental i gestió de residus de qualitat per a empreses, administracions públiques i particulars. En aquest sentit ofereixen el servei Reparadís que recondiciona i repara aparells electrònics com ordinadors i mòbils.
En aquest mateix àmbit és on Andròmines, EPSEM i Eurocat han preparat el projecte, anomenat RECIPLAC, que «representa un pas rellevant cap a la transferència eficient d’una tecnologia innovadora desenvolupada a Catalunya, amb una repercussió directa en el teixit empresarial del territori dins del camp del reciclatge de residus electrònics», segons va explicar Toni Dorado, investigador i coordinador del grup de Biohidrometal·lúrgia de la UPC al Campus de Manresa i professor de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM).
La tècnica consisteix en sotmetre les plaques de circuit imprès (PCI) dels dispositius a un procés que classifica de manera selectiva els components rics en pal·ladi i, posteriorment, es combina amb una tecnologia hidrometal·lúrgica per a la seva recuperació. Per l’altra banda, es fa servir una estratègia que, mitjançant nous processos biohidrometal·lúrgics, permet la recuperació del coure metàl·lic que es troba en les mateixes plaques de circuit imprès. Al final del procés, l’objectiu se centra en el reciclatge dels imants situats als discs durs dels ordinadors i que, gràcies als nous processos hidrometal·lúrgics, es tracten per convertir-los en matrius d’imant de neodimi, de manera que puguin funcionar com a precursors d’alta qualitat de nous imants.
Tot el projecte parteix del principi de l’economia circular i de mineria urbana, i combina tres estratègies per la recuperació de metalls crítics en el reciclatge d’ordinadors, segons va explicar l’investigador de la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental d’Eurecat Albert Martínez Torrents. Per a la directora de projectes d’Andròmines, Núria Sau, «liderar el projecte RECIPLAC és una oportunitat per mostrar que la innovació tecnològica i el compromís social poden treballar conjuntament per transformar el reciclatge actual i crear ocupació al territori».
La iniciativa compta amb un pressupost superior als 330.000 euros, una part del qual s’ha finançat amb un ajut de 250.000 euros, a través de la convocatòria de Nuclis d’R+D Green a projectes d’R+D en economia circular en l’àmbit dels residus de l’any 2024 d’ACCIÓ i de l’Agència de Residus de Catalunya.
Tot plegat pot significar un pas important cap a la transferència eficient d’una tecnologia innovadora creada a Catalunya, que repercutirà en el teixit empresarial del territori en el camp del reciclatge de residus electrònics. Ens trobem, doncs, davant d’un cercle virtuós on la recerca universitària amb sentit (la sostenibilitat) es connecta amb l’expertesa tecnològica del CTM de Manresa i amb el seu vessant empresarial (en aquest cas amb finalitats socials) d’Andròmines.
Si Catalunya sabés alinear tots els àmbits de la recerca, la transferència i les empreses, enfocant-los a objectius i reptes glocals, la potencialitat dels clústers actuals, i d’altres que podrien sorgir, acceleraria la transformació de l’economia catalana cap a una reindustrialització abocada al bé comú i que crearia llocs de treball de qualitat que disminuirien el pes de l’ocupació de baixa qualitat que només portarà maldecaps a tothom.
En aquesta línia, Manresa, el Bages i el conjunt de la Catalunya Central tenen la possibilitat i l’obligació d’alinear i focalitzar els seus sectors productius, tecnològics i universitaris. En el seu moment, l’EPSEM, transformant la titulació d’Enginyers de Mines en l’actual d’Enginyeria de recursos minerals i el seu reciclatge, que ofereix 40 places, va saber entendre els nous temps. I el CTM, des de fa temps, especialitzant-se en residus industrials.
