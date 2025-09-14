Opinió | TRIBUNA
La donamés valenta
És curiós l’oblit progressista d’Ibtissam Lachgar, digueu-li Betty, però hi ha raons més sòlides per honrar la psicòloga clínica condemnada al Marroc a més de dos anys de presó i una multa de cinc mil euros, per lluir una samarreta amb la llegenda «Al·là és lesbiana». Si volia rebre el patrocini dels solidaris espanyols àvids de submissió, l’activista es va equivocar de Déu. En cas d’haver especificat que es referia a la divinitat cristiana, ja hi hauria documentals, manifestos i flotilles de la llibertat per rescatar-la. Occident ha assassinat Voltaire per abraçar la nova religió veritable, i la feminista condemnada a Rabat abominava la pràctica religiosa com a «feixista, fal·lòcrata i misògina». En les coordenades vigents, no té qui la defensi, i avui resulta impossible separar la seva sentència del solidari Pedro Sánchez, que va regalar el Sàhara al Marroc. Estem en bones mans.
Cada vegada costa més localitzar éssers humans admirables. El contagi massiu de l’ànsia inquisitorial implica que s’entengui molt més bé el tribunal marroquí de primera instància que Betty. La dissidència i la refrescant blasfèmia buñuelesca estan a punt de ser il·legalitzades per Occident. Si Lachgar hagués cridat que «Déu és dona» a Espanya, només hauria rebut una querella arxivada d’Abogados Cristianos, però no faltaran els qui l’acusin d’un sacrilegi gratuït, vegeu John le Carré contra Salman Rushdie.
Es necessiten causes clares per les quals lluitar, com Ucraïna contra Rússia o la portadora de l’«Al·là és lesbiana» davant el Marroc, la dona més valenta del país. No solament es tracta de donar suport a les persones que saben parlar per si soles contra el poder, la qual cosa col·loca Lachgar en l’estirp de Saviano o Navalni. El seu coratge repara també la temptació de defensar el dret a la lliure expressió com una tortura, a suportar amb estoïcisme. És just al revés; si no sentim opinions que ens semblen ofensives, estem intel·lectualment desactivats, inermes, per tant. D’això es tracta.
