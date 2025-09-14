Opinió
Gent jove, amb moral cívica de convivència
La veritat és que em venia molt de gust anar a la manifestació de la Diada, dijous passat. Especialment perquè és la festa nacional del meu país, i no tinc cap motiu per a ignorar-la o menystenir-la. Això ja ho fan els que ens volen mal i s’hi esforcen, i els tebis que han perdut el tremp de quan un somni els mobilitzava. Indignat com tots pel paper infame de partits i polítics en l’incompliment del que havíem pactat des del carrer i a peu d’urna, el fet és que no em sento partícip d’aquesta desmoralització que ens paralitza, perquè encara somio amb el país pròsper, just, obert al món, generós des de la solidaritat, respectuós, emprenedor i treballador que acabarem tirant endavant. Ves, com quan ens bullia la sang dels vint anys i ens esforçàvem a trencar el silenci imposat a la conversa familiar pel patiment de la guerra i el que va durar quaranta anys més. Mantinc l’engrescament de quan penjàvem senyeres (i no fa massa, estelades) als balcons que encatifaven façanes i carrers. O quan omplíem avingudes amb manifestacions multitudinàries, i deixàvem el món estupefacte amb les imatges d’una cadena humana de centenars de quilòmetres -una burrada-, de cap a cap del país. Dijous no em vaig pas entretenir a comptar quants érem cantant, corejant consignes i xiulant davant del govern militar (segur que em descomptaria com la Guàrdia Urbana de Collboni), perquè no donava l’abast a descobrir gent jove manifestant-se, braç a braç, amb els jubilats que Lo Pau de Ponts es pensa que fa gràcia ridiculitzant-los amb una cançó penosa. Gent jove, com ho havíem estat els que assaborim la propina de vida activa que gaudim. Gent jove que mantindrà i escamparà la revolta contra un sistema que persegueix malaltissament la nostra llengua i el nostre desenvolupament com a nació sobirana per decidir el seu futur. Jovent que s’afegirà al corrent de la moral cívica de convivència que defensava abraonadament Lluís Llach, com a «far» del nostre demà com a poble «en un exercici d’exigència de compliment de drets i deures». Tocant de cul a terra veient el desànim i els carrers que van ser nostres despullats de l’embelliment quadribarrat, és la gent jove que s’incorpora la que recuperarà l’embranzida perduda. Quin altre convenciment ens ha d’animar si no? Que les ofrenes florals protocol·litzades tombaran les maniobres que pretenen normalitzar i centrar tothom? Que donarem com a vàlida la poca-soltada que som un país bilingüe lliurement? Dijous la consellera portaveu emfatitzava que «cap projecte nacional és sòlid si deixa algú enrere». Doncs que sàpiguen que a mi se’m deixen. I em penso que a molts més. A veure si són capaços de normalitzar i centrar el tema sense imposicions. Amb moral cívica que respecti drets i deures.
