Opinió
Jordi Ribas i família
El manresà Jordi Ribas, vicepresident corporatiu de Microsoft i doctor en enginyeria, juntament amb la seva dona, Laura, ha fet una donació a la Universitat de Michigan per crear una plaça de professor titular d’estudis catalans, el Ribas Family Early Career Professorship in Catalan and Romance Studies. La iniciativa pretén estendre la presència de la cultura catalana arreu.
