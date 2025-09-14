Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

RRSS WhatsAppCopiar URL

Jordi Ribas i família

El manresà Jordi Ribas, vicepresident corporatiu de Microsoft i doctor en enginyeria, juntament amb la seva dona, Laura, ha fet una donació a la Universitat de Michigan per crear una plaça de professor titular d’estudis catalans, el Ribas Family Early Career Professorship in Catalan and Romance Studies. La iniciativa pretén estendre la presència de la cultura catalana arreu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents