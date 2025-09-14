Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Marc Bernal

El jugador berguedà del Barça ha rebut ja l’alta mèdica i ha estat inclòs per l’entrenador Hansi Flick en la convocatòria per enfrontar-se aquest vespre al València. Bernal es va lesionar fa just un any, després d’haver fet un gran debut al primer equip de futbol. Ara té l’oportunitat de recuperar el temps perdut i tornar a demostrar l’altíssim nivell que va exhibir en els primers partits

