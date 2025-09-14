Opinió
Marc Bernal
El jugador berguedà del Barça ha rebut ja l’alta mèdica i ha estat inclòs per l’entrenador Hansi Flick en la convocatòria per enfrontar-se aquest vespre al València. Bernal es va lesionar fa just un any, després d’haver fet un gran debut al primer equip de futbol. Ara té l’oportunitat de recuperar el temps perdut i tornar a demostrar l’altíssim nivell que va exhibir en els primers partits
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- Un expert veterinari adverteix sobre aquest greu error amb el teu gat: 'Pot provocar un problema important
- Un ferit en un incendi en un restaurant del carrer Divina Pastora de Manresa originat a la cuina