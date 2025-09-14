Opinió
Motxilles vermelles
Hem vist, un any més, les imatges idíl·liques de l’inici del nou curs escolar; l’alumnat entrava a les aules amb cara d’ anar a una festa de pijames i en alguns centres, com va ser el cas de Manresa, fins i tot l’alcalde els esperava per donar-los la benvinguda; salvant algunes excepcions, el missatge mediàtic era el de felicitat i normalitat. Normalitat?, gairebé un terç de l’alumnat d’etapa obligatòria, la xifra no és menor, presenta problemes per estudiar en condicions i els cal suport, ja sigui per necessitats econòmiques o perquè presenten algun tipus de discapacitat, el que evidencia que a les aules catalanes calen més psicòlegs, vetlladors i mestres d’educació especial.
Els resultats més recents, a la cua de l’estat i la Unió Europea, palesen que el nostre sistema educatiu arrossega motxilles vermelles; a les reivindicacions de més professorat, ratios més baixes, sous dignes o programes més adequats, s’incideix poc en la més important: professionals més preparats. Per a molts nens i nenes el curs ha començat amb un somriure que és pot desdibuixar, perquè no serà igual ni amb les mateixes oportunitats per a tothom; la inclusió a les escoles és imprescindible per garantir una educació publica de qualitat, i el decret d’educació inclusiva, aprovat fa vuit anys, continua sent una declaració de bones intencions mancada de recursos . No n’hi ha prou amb no fer diferencies entre l’alumnat per ser un centre exemplar, igual que no és cert que les aules inclusives hagin d’alentir l’aprenentatge d’alguns estudiants; parlem d’unes competències que no s’assoliran sense atenció individualitzada, més formació del professorat en el camp de l’educació especial i més professionals amb coneixements per fer viable aquesta integració. Ja fa anys que per aquestes dates escoltem les mateixes reflexions, reclamem coherència de recursos i els cursos van passant sense aprovar l’examen final; continuem tenint les escoles d’educació especial a petar, i l’escola ordinària sense poder cobrir les necessitats de l’atenció per a la inclusió.
Si les coses es fan bé l’examen es treu amb nota, a casa nostra en tenim un bon exemple amb l’Escola d’Educació Especial Jeroni de Moragas de la Fundació Ampans, no tant sols per la dinàmica del mateix centre, també pel suport que el seu personal, fins allà on pot arribar, ofereix a l’escola ordinària per assolir una escola inclusiva de qualitat. Les motxilles vermelles poden deixar de pesar i l’eficiència és pot assolir sense demagògies, si qui gestiona l’ensenyament hi posa menys política i hi afegeix més recursos. Com va dir Herbert Spencer, educar és formar persones aptes per governar-se a si mateixes, i no per ser governades per altres; però és clar, això potser no interessa.
