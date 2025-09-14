Opinió | Aula d’economia i empresa FUB-UManresa
El problema de les pensions
Cada dia a Espanya es gasten més de 660 milions d’euros en pensions, la institució més crítica de l’Estat del benestar. El sistema imperant és el de repartiment, conegut en anglès com pay-as-you-go, en què les cotitzacions dels treballadors actuals financen les pensions dels jubilats del moment. No hi ha cap possibilitat que les cotitzacions passades contribueixin a la pensió actual. Aquestes cotitzacions ja es van destinar en el seu moment a pagar els jubilats d’aleshores. Es tracta, doncs, d’un sistema basat en la solidaritat intergeneracional: els actius d’avui paguen les prestacions dels inactius d’avui, amb l’expectativa que les generacions futures faran el mateix.
El model alternatiu és el de capitalització, on cada treballador aporta els seus estalvis a un compte individual i aquests es destinen a la inversió en actius financers. En aquest cas, la pensió futura depèn directament del que s’hagi acumulat i de la rendibilitat obtinguda al llarg dels anys. El més assenyat en una societat moderna és estructurar la jubilació al voltant de dos pilars: un de repartiment i un de capitalització, amb contribucions personalitzades. Lamentablement, aquest no és el cas d’Espanya. Les bases de cotització passades són simplement un element del càlcul de la pensió, que es pot modificar per llei en qualsevol moment, reduint els pagaments promesos.
Un sistema de capitalització genera rendiments mitjans més alts que els rendiments implícits d’un de repartiment. Aquest últim depèn de l’evolució de l’ocupació i dels salaris. Quan la població activa creix, les pensions són més fàcils de sostenir; quan disminueix, el sistema es veu sotmès a fortes tensions. En canvi, la capitalització permet que les aportacions creixin al ritme dels mercats financers. Històricament, els rendiments reals de la borsa, després de la inflació, se situen al voltant del 7% anual, mentre que el creixement salarial a Espanya amb prou feines supera el 2%. Aquesta diferència explica per què, a llarg termini, els sistemes de capitalització generen pensions més altes amb les mateixes aportacions.
Un altre avantatge és que la capitalització fomenta l’estalvi i la inversió. En lloc de redistribuir recursos entre generacions, s’acumula un estalvi que es canalitza cap a empreses, infraestructures i mercats de capitals. Això té un efecte positiu sobre la productivitat i el creixement econòmic. El repartiment, en canvi, no crea estalvi, sinó que només transfereix recursos dels ocupats als jubilats. Mentre que el de capitalització fomenta la responsabilitat individual, ja que hi ha una relació directa entre el que es contribueix i el que es rep, el de repartiment genera conflictes intergeneracionals, quan unes generacions reben més del que han aportat i altres en surten perjudicades.
El repartiment concentra el risc en factors demogràfics i polítics, ja que depèn de l’estructura poblacional i de les decisions conjunturals del govern de torn. Ambdues circumstàncies són molt adverses a Espanya, per l’envelliment creixent de la població i el desgovern polític crònic. A l’inici de la democràcia, hi havia aproximadament 13 jubilats per cada 100 persones en edat de treballar i el sistema generava superàvit: les cotitzacions dels ocupats superaven l’import total de les pensions a pagar. Ara hi ha 26 jubilats, el doble, per cada 100 persones en edat de treballar, i el sistema és clarament deficitari. Segons les projeccions, per al 2050 hi haurà 1 jubilat per cada 1,6 persones en edat de treballar, és a dir, pràcticament un ocupat per cada pensionista. Del tot inviable.
La resposta al problema comportarà inevitablement una combinació de quatre variables: augment d’impostos, reducció de les prestacions, endarreriment de l’edat de jubilació i immigració. Compensar el desequilibri demogràfic amb un fort augment de la immigració és especialment perillós. Per mantenir la taxa de dependència actual caldria que arribessin a Espanya 37 milions d’immigrants en edat de treballar en les pròximes dècades. Aquesta xifra, sobre una població total de 49 milions, és inassolible tant per la capacitat d’absorció econòmica com per la cohesió social i l’impacte sobre els serveis públics.
El principal problema pressupostari d’Espanya, amb diferència, són les pensions. Amb les últimes dades disponibles del 2024, la despesa total —incloses les pensions no contributives i els costos de gestió de la Seguretat Social— va ser de 242.253 milions d’euros, el 15,3% del PIB. Els ingressos van ser 176.047 milions, l’11,1% del PIB, fet que deixa un dèficit total de 66.206 milions d’euros, el 4,2% del PIB, que s’ha de cobrir amb impostos i deute públic. El dèficit total de les administracions públiques a Espanya el 2024 va ser del 2,8% del PIB.
Per tant, sense el sistema de pensions, el conjunt de les administracions públiques tindria un superàvit del 1,4% del PIB. Són xifres molt elevades que comprometen qualsevol negociació pressupostària, inclosa naturalment la millora del finançament de Catalunya. Cal recordar també que bascos i navarresos, segons i tercers en el rànquing de riquesa, cobren pensions més altes que les cotitzacions pagades, però no participen en l’esforç contributiu per finançar el dèficit de la Seguretat Social.
En definitiva, Espanya no pot ajornar indefinidament el debat sobre les pensions. Sense reformes estructurals, el sistema actual està condemnat a la inviabilitat. Només un model mixt, que combini la solidaritat del repartiment amb la responsabilitat i l’eficiència de la capitalització, pot garantir pensions dignes i sostenibles per a les pròximes generacions.
