Opinió
El procés, venut a pes
Ho confesso, l’11 de setembre em feia més mandra que il·lusió. La meva època gloriosa de samarretes grogues i càntics entusiastes ja ha caducat, i com qualsevol producte caducat, millor treure’l del rebost abans no es passi. Així que - digueu-me emprenedor - he tingut una idea brillant: liquidació total de material del Procés. M’he passat tot l’agost triant el gènere. Un parell de caixes plenes de samarretes d’anys gloriosos («Ara és l’hora», «Fem la República Catalana», «Ho tornarem a fer»... ai, quin humor negre). Els mocadors, les estelades de balcó, les polseretes de silicona, els cartells esgrogueïts i els llaços grocs. Fins i tot he fet lots més exclusius, un pack amb pedretes de la Via Catalana, amb sorra del tram de la Meridiana, trossets de pancartes arrencades per la pluja. I una llamborda d’Urquinaona sense llençar. Aquests van molt buscats. Tot autèntic i amb un certificat casolà d’origen que diu: «Jo hi era». Així que ja em teniu dijous matí, carregat com un manobre, baixant a Barcelona. Ni permisos, ni històries: si ells podien «tallar carreteres pacíficament», jo puc plantar una parada davant del recorregut de la mani. Munto la paradeta amb una taula de càmping i una lona de l’última acampada per la independència. Al cap de deu minuts ja m’ataquen els primers compradors. Senyors de mitjana edat amb ulls vidriosos i col·leccionistes del record nostàlgic. També hi ha turistes als qui, ara que hi penso els doblaré el preu sense contemplacions. Una dona m’ha pagat 50 euros per una foto meva amb la cara pintada de groc davant del TSJC, que diu que li fa gràcia posar-la al menjador, al costat de la del seu avi amb la barretina. El negoci va com un coet. Les samarretes volen, literalment. «Jo vull la del 2017, que va ser la bona!», crida un, mentre un altre es baralla per quedar-se una foto meva amb una llamborda d’Urquinaona on se’m veu cridant més fort que mai «els carrers seran sempre nostres». Els hi signo, si cal i fins i to em faig selfies a demanda… Quan el sol comença a caure i la mani arrenca amb cara de funeral, jo ja he plegat veles. Les caixes, buides. La cartera, plena. He venut fins i tot la cadira plegable, que un home m’ha dit que la volia per guardar-la «pel dia que torni la revolució». Ja pot anar esperant assegut, l’hi he deixat barata: cinc euros. Torno a casa amb la feina feta i una sensació estranya. Quins temps, aquells, quan ens pensàvem que la història era a tocar i els crits ressonaven de plaça en plaça. Ara, tot plegat, fa mandra. M’assec al sofà a mirar el TN i ja començo a pensar en la parada de l’any vinent. Potser en muntaré més d’una. De sobte em sento més patriota que mai. Visca.
