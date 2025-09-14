Opinió
Quin riure, la Flotilla
Quants mems, cançonetes i burles ha inspirat la Flotilla. ¡Quatre pijos de vacances pel mar!, se’n riuen els activistes de sofà. Poques iniciatives ciutadanes contràries al genocidi de Gaza han provocat tantes facècies. A aquest cor s’hi afegeixen diversos espècimens. Els que justifiquen la massacre (perquè són d’aplaudiment fàcil a Israel o per oposició als que denuncien l’extermini), els que no poden evitar reprovar tot el que afecta algun dels expedicionaris (sigui Greta Thunberg o sigui Ada Colau) i els que es prenen tan i tan seriosament la defensa ideològica que la Flotilla els fa pudor d’una frivolitat insuportable. Una banalització de l’activisme, diuen. Deu ser això. Tot i que una no deixa de preguntar-se quina dignitat hi ha a no fer res.
Hi ha un extermini davant nostre mateix i no deixen de forçar-se arguments per justificar la inacció. Un d’ells apel·la a la repressió de les dones i de les persones LGTBI sota l’autoritat islamista de Hamàs. Una protecció ben curiosa, aquesta que ha emprès Israel. ¿La mort com a alliberament definitiu? La tesi encara és més perversa davant l’evidència que Netanyahu va facilitar durant uns quants anys el finançament de Hamàs per debilitar l’Autoritat Palestina.
Netanyahu necessita la guerra per mantenir-se en el poder. El seu Govern ha sabut crear un clima d’irracionalitat absoluta en els israelians: el món els vol aniquilar. Davant una amenaça tan atroç, qualsevol resposta és vàlida. Des de bombardejar i matar de fam desenes de milers de persones fins a assassinar la comissió negociadora de Hamàs a Qatar o, per què no, llançar drons intimidatoris a la Flotilla en aigües tunisianes. Que la missió és alguna cosa més que unes vacances al mar ho saben els que s’hi han enrolat. Sens dubte, seria més efectiu que la comunitat internacional reaccionés d’una vegada. Però, mentre això no passa, mentre Israel actua amb tota impunitat, hi ha un grapat de persones que miren de ser David davant Goliat. Almenys, es mereixen una mica de respecte.
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- Un expert veterinari adverteix sobre aquest greu error amb el teu gat: 'Pot provocar un problema important
- Un ferit en un incendi en un restaurant del carrer Divina Pastora de Manresa originat a la cuina