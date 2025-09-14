Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

RRSS WhatsAppCopiar URL

Servei Ocupacional Coloma

El servei d’Avià, amb més de quaranta anys d’història dedicada a l’atenció i l’acompanyament de persones amb discapacitat intel·lectual, ha fet una reforma integral dels seus espais. I no ha estat només una transformació física, sinó també en la fórmula d’acollida i el suport quotidià a les persones, amb noves eines com una sala multisensorial i una aula de fisioteràpia, entre d’altres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents