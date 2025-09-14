Opinió
Servei Ocupacional Coloma
El servei d’Avià, amb més de quaranta anys d’història dedicada a l’atenció i l’acompanyament de persones amb discapacitat intel·lectual, ha fet una reforma integral dels seus espais. I no ha estat només una transformació física, sinó també en la fórmula d’acollida i el suport quotidià a les persones, amb noves eines com una sala multisensorial i una aula de fisioteràpia, entre d’altres.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- Un expert veterinari adverteix sobre aquest greu error amb el teu gat: 'Pot provocar un problema important
- Un ferit en un incendi en un restaurant del carrer Divina Pastora de Manresa originat a la cuina