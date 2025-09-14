Opinió | De reüll
Trair la Transició
El president Pujol explica que, en una reunió amb Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado i Joaquín Garrigu es Walker, en plena Transició política, va demanar el concert econòmic per a Catalunya. Li van respondre que no podia ser, perquè l’economia catalana era massa important i podria desestabilitzar l’Estat. En canvi, es van comprometre a reconèixer la llengua i la cultura com a senyes d’identitat de Catalunya, mentre que al País Basc es respectaria i consolidaria el concert econòmic.
Els primers anys semblava que l’Estat respectava aquest acord i acceptava que la Generalitat impulsés polítiques per fomentar l’aprenentatge i l’ús social del català, amb la immersió lingüística, iniciada de manera experimental a escoles de Santa Coloma de Gramenet, per iniciativa de mestres i famílies. Posteriorment es va aprovar la Llei de Normalització Lingüística, que, a més de donar cobertura legal a la immersió, tenia l’objectiu de recuperar l’ús del català en els àmbits oficials, educatius i comunicatius, garantir el dret dels ciutadans a relacionar-se amb l’administració en català, establir el català com a llengua vehicular en el sistema educatiu i promoure l’ús social del català amb suport institucional.
Però, mentre als bascos se’ls ha respectat el concert econòmic que els ha permès disposar de recursos per consolidar els serveis de l’autogovern, la Generalitat ha hagut de fer equilibris per gestionar els serveis públics a conseqüència del dèficit fiscal, que el govern català va situar en 21.982 milions d’euros el 2021. I, d’altra banda, ha vist com la llengua ha entrat en el punt de mira dels tribunals, que, amb les seves sentències —com la que va fer pública el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquest dimecres—, no fan altra cosa que reduir la capacitat d’ensenyar i promoure el català.
Es vol fer veure que el castellà és la llengua minoritzada a Catalunya, quan l’ús social del català està en plena regressió. Es diu que el castellà està discriminat a les aules, quan tothom sap que la immersió lingüística no es compleix. I això, sense parlar de l’Administració de Justícia, on el català és una rara avis.
Les il·lusions que molts catalans van dipositar en els pactes de la Transició s’han vist frustrades. Catalunya és presentada com l’esca del pecat i tot s’hi val per anul·lar el fet diferencial, fins i tot trair els acords que van permetre que molts catalans votessin a favor de la Constitució.
