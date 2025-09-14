Opinió | Opinió
La UE s’enfronta al repte més difícil: «Lluitar»
Un dels principals atractius turístics, també educatius, a més de polítics, de la preciosa ciutat d’Estrasburg és el macrocomplex que agrupa les diferents construccions del Parlament Europeu, que té l’hemicicle a l’edifici Louise Weiss. Allà estan cridats a reunir-se una vegada al mes -la resta de trobades es fan a la coseu de Brussel·les- els 720 europarlamentaris per debatre i votar. El gegant i laberíntic edifici, una demostració en tota regla de la grandeur francesa, projectat durant la presidència de François Mitterrand, va ser una exigència d’aquest país perquè la ciutat alsaciana, partida per les guerres francoalemanyes del passat, fos un símbol de l’Europa unida. Amb Brussel·les i Luxemburg, s’erigia com la tercera gran capital de la Unió.
És a Estrasburg on aquesta setmana la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha fet el discurs de l’estat de la Unió. Ho ha fet en un moment, un altre més en els últims cinc anys, clau en el progrés de les institucions europees. En la visita, organitzada per la Comissió Europea i en què hem tingut la possibilitat de participar un grup de periodistes espanyols, és fàcil capturar l’estat i funcionament d’aquest pesant transatlàntic que formen els 27 països de la Unió.
¿Està la UE més a prop de xocar contra un iceberg o de greixar els motors per anar més ràpid? En reunions privades amb comissaris, alts funcionaris i parlamentaris, les conclusions poden variar d’un extrem a l’altre.
Sobre la taula: la gestió del deute generat per la pandèmia, els fons Next Generation, les inversions en defensa per enfrontar-se al desafiament rus, el grau de les reprimendes a què s’ha d’enfrontar Israel, la política d’aclimatació al Donald Trump dels Estats Units, les relacions amb la Xina, el desenvolupament d’un nou marc comercial amb el Mercosur, l’escassetat de recursos que poden obligar a generar més impostos per a les empreses i els ciutadans, etcètera, etcètera.
Al frontispici d’aquesta UE, les complexes relacions a triple banda entre l’escola de comissaris, que elabora l’estratègia i els pressupostos, el Parlament que li ha de donar el vistiplau i cadascun dels països que tira pel seu cantó. Les aliances són complexes i heterodoxes. Només comprensibles per als experts auditors i analistes d’aquest món.
Els quatre grups -populars, socialdemòcrates, liberals i verds- que formen la coalició de govern que mana a Europa no només han de teixir acords entre ells, sinó també convèncer els seus parlamentaris -les diferències són més virulentes- abans d’emprendre la defensa dels seus objectius amb els executius, no sempre favorables a les estratègies de la Comissió Europea. Obtenir el mínim comú denominador és feixuc i lent.
«Hem millorat en la rapidesa i l’execució de lleis òmnibus en els últims mesos», explica un dels comissaris amb qui ens reunim. L’informe fet per Mario Draghi, expresident del Banc Central Europeu, serveix de referència i és esmentat en repetides ocasions, però la seva aplicació continua estant en els prolegòmens segons altres fonts. Un estudi dut a terme per European Policy Innovation citat pel Financial Times revela que només s’han executat l’11,2% de les 383 recomanacions de Draghi, i que se n’han implementat parcialment el 20,1%.
A Europa, els partits que al seu país -com Espanya- es relacionen a garrotades, aquí estan d’acord en temes bàsics -per exemple, la defensa dels recursos per a la Política Agrària Comuna (PAC)-. Igualment, no té res a veure la preocupació en temes de defensa i seguretat dels països limítrofs amb Rússia amb la de la península Ibérica, tot i que des de l’est s’agraeix la comprensió i solidaritat mostrada per Espanya, Portugal i Itàlia en els últims mesos. S’acaben d’aprovar 150.000 milions d’euros en assistència financera per invertir en defensa.
«Europa ha de lluitar». Va ser la primera frase del discurs de Von der Leyen. «¿Té Europa l’estómac per lluitar?», va insistir. La presidenta de la Comissió Europea va llançar un SOS a parlamentaris, governs i ciutadania. Va demanar unitat, menys lluites internes i un esforç per què Europa arribi a la seva «independència». En joc: el futur d’una Unió en què participen governs amics de Vladímir Putin com els d’Hongria i Eslovàquia junt amb una França que ha entrat en una crisi política perenne.
Von der Leyen apel·la a l’autonomia estratègica en els sectors clau de l’economia i als valors de la Unió per acostar-se a altres països i poder liderar. Apel·la a la reducció de la burocràcia. Les seves paraules convencen, si deixem de banda els extremistes d’un costat i de l’altre. La teoria ho aguanta tot, els desafiaments són infinits. Les dificultats, també..
