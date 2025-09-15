Opinió
Com tres gotes d’aigua
No hi ha tants casos a la història de bessons que hagin triomfat en les respectives disciplines esportives. Però alguns hi ha. En futbol els neerlandesos De Boer o Van der Kerkhof; en tennis, els Bryan, guanyadors de Gran Eslams o en bàsquet ara triomfen els Thompson, Amen i Ausar.
En natació artística, les bessones tenen avantatge ja que la seva sincronia és superior a les de dues nedadores que no ho siguin. En les proves de parelles dels grans campionats així es demostra. Conegudes eren les estatunidenques Karen i Sarah Josephson, campiones olímpiques a Barcelona’92. Però ara hi ha una família greco-austríaca que s’ha superat amb unes trigèmines que van ser escollides nedadores de l’any alhora, el 2023. Avui fa 28 anys que van néixer les exitoses germanes Alexandri.
Tot i que a l’actualitat representen Àustria, el seu cognom i els tres noms, Anna-Maria, Eirini-Marina i Vasiliki, demostren que el seu origen és més meridional. Van néixer a Maroussi (Grècia) i als tres anys van aprendre a nedar. Als cinc es van enamorar de la natació aleshores oficialment sincronitzada. Al país no hi havia tradició, ni gaire manera d’evolucionar, tot i que es veia que les nenes cada vegada ho feien millor i tenien força talent.
Qui primer ho va percebre va ser l’entrenadora búlgara Albena Mladenova, qui havia treballat deu anys a Grècia i, en un torneig internacional, va parlar amb la progenitora. Li va donar referències del Südstadt Performance Center de Viena i com allà les seves filles podrien combinar esport i estudis.
La família no s’ho va pensar i es va traslladar a Àustria quan les trigèmines tenien catorze anys. Dos després ja tenien la nacionalitat del país centreeuropeu, que les havia adoptat veient que amb preparació podrien aportar molts triomfs al seu esport. I així va començar a fer.
El problema era que en la natació artística no hi ha competicions de tripletes i que, a més, l’equip d’Àustria no té el seu nivell per competir en grans campionats internacionals. Per això va caldre separar-les. Anna Marina i Eirini-Marina, les que físicament són més semblants, competirien per parelles i Vasiliki-Pagona [el nom complet de la tercera] faria el solo.
I no els ha anat malament des que van arribar a un centre que van convertir en casa seva, ja que només volaven a Grècia a veure la família dos cops l’any. El duet va fer història en aconseguir la primera medalla d’or en uns Mundials per a la natació austríaca, de qualsevol disciplina, a Fukuoka 2023. Ho han repetit enguany a Singapur a part de guanyar l’europeu. També a la ciutat japonesa, Vasiliki va obtenir dues plates i també ha estat tres vegades campiona europea, l’última enguany a Funchal en el solo tècnic. La pena és que no van poder estar juntes als Jocs de París, ja que la competició individual no hi és inclosa. Era gairebé el primer cop que se separaven. Les germanes petites hi van ser quartes. Los Angeles 2028 haurà de ser la seva revàlida... amb animadora de luxe.
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- La família del manresà Jordi Ribas fa un donatiu per crear una plaça de professor de català a la Universitat de Michigan
- Un ferit en un incendi en un restaurant del carrer Divina Pastora de Manresa originat a la cuina
- Lidl reobrirà a Manresa el dia 26 amb 500 metres quadrats més de superfície
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat
- Dos detinguts a Manresa per cultivar marihuana en dos pisos al carrer Major i al carrer Migdia
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor