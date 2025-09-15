Opinió | Carles Lapeña. Director Institut Guillem Catà
Carles Lapeña
Un desnonament que ens interpel·la a tots
Emergent de WhatsApp diumenge a la nit ja en el llit: “Bona nit director, un dels nostres alumnes de 3r d’ESO el proper dijous serà desnonat”. I ja no puc dormir. Tinc matalàs, confort tèrmic, sostre, electricitat, ...., i no puc dormir. Quines coses més bàsiques, a dret, i quina poca importància li donem en el nostre dia a dia.
Escric aquestes línies amb el cor encongit. Com a director del nostre institut, he viscut moltes situacions difícils: alumnes que pateixen malalties, maltractaments, abusos, famílies que lluiten per tirar endavant, joves que carreguen sobre les espatlles més responsabilitats de les que els pertocarien. Però el que passarà aquest dijous a les 8.00 del matí al Passatge de la Mercè 11-15 ens obre una ferida profunda: el desnonament d’un dels nostres alumnes. Ens arriba informació des de Serveis Socials, que la família té assignat un pis de la mesa d’emergència, però que encara no està preparat perquè hi vagi a viure. No es podria agilitzar la seva adequació? No es podria demorar un xic més el seu desnonament a l’espera d’aquest pis?
No és només la pèrdua d’un sostre. És la sensació d’injustícia que et travessa quan veus un adolescent que, en lloc de preocupar-se per exàmens o amistats, ha d’afrontar la incertesa de no saber on dormirà l’endemà. És la impotència de la seva mare, que malgrat els esforços per tirar endavant tota sola una família amb tres fill -un d’ells amb discapacitat-, s’ha vist atrapada en una situació que ningú mai triaria. Era el risc, sí, el risc d’haver d’optar entre protegir els seus fills d’una situació domèstica insuportable, o fer front a tirar endavant tota sola la càrrega laboral i familiar. I la meva pegunta és si li correspon a ella haver de prendre la decisió i assumir totes les conseqüències, o ens correspon a tota la societat.
Com a comunitat educativa, sabem que l’aprenentatge no es limita a les aules. L’educació també és acollir, acompanyar i donar esperança. I quan un alumne nostre pateix un desnonament, no és només ell qui queda fora de casa: ens expulsen a tots una mica de la nostra pròpia humanitat. Els desnonaments no haurien de formar part de la infància de ningú. No podem normalitzar que un alumne vingui a classe amb la por de no saber si aquella nit tindrà llit. Ens obliga a preguntar-nos quin tipus de societat de futur volem ser i quina responsabilitat tenim, cadascú de nosaltres, per assegurar que cap infant o jove hagi de passar per aquesta experiència tan dura.
Des del centre, continuarem fent tot el possible per acompanyar aquest alumne i la seva família: oferint suport emocional, garantint que pugui seguir estudiant amb dignitat i, sobretot, fent-los sentir que no estan sols. Però sabem que no n’hi ha prou amb l’esforç individual; cal un compromís col·lectiu, polític i social per protegir els més vulnerables.
Espero poder dormir, jo i ells.
