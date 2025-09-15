Opinió | de burxot
La Federació contra la Pirinaica
Ja es veia a venir perquè la Federació Catalana de Futbol (FCF) ho havia anunciat tot just acabar la temporada, quan s’intuïa que ni el Lleida Esportiu ni el Som Maresme eixugarien els deutes i que, en conseqüència, perdrien la categoria. A partir d’aquell moment, s’organitzarien unes caramboles per cobrir les vacants, amb un munt d’equips involucrats. Se sabia que hi hauria enrenou perquè la normativa de la FCF sembla que hagi estat redactada per decidir el que convingui. Per tant, no ha sorprès que la FCF hagi concedit la plaça de la Lliga Elit al Santfeliuenc i no pas a la Pirinaica, així que se n’ha confirmat l’exclusió del Som Maresme.
És una decisió controvertida que la Pirinaica no comparteix i que apel·larà fins a la darrera instància.
L’argument jurídic en què es basa la FCF és discutible, com a mínim. En el seu Pla de Competició, afirma que la plaça vacant serà «per al millor classificat no ascendit». Però, per considerar que aquest «millor classificat no ascendit» és el Santfeliuenc, recorre a l’article 208b del Reglament en què s’estipula que la plaça vacant serà per al «club amb millor classificació a la divisió».
Certament, a la fase regular, el Santfeliuenc va quedar segon del seu grup mentre que el Pirinaica va ser tercer, tot i que amb millor coeficient: 1.9667 per 1.8000. Per coeficient, els manresans van ser el millor tercer per darrere del Martinenc i el Júpiter (tots dos en el seu grup), els dos que va pujar.
Ara: el que és clar és que esportivament la decisió del FCF és una solemne aberració. Perquè sembla una obvietat afirmar que «el millor equip no ascendit» és qui arriba a la final de la promoció (el Pirinaica) i no pas qui en queda eliminat a la semifinal (el Santfeliuenc).
Perquè, que el president del Santfeliuenc Alberto Prieto fos fins a l’estiu cap de gabinet del president Joan Soteras i delegat de la FCF a Barcelona, no en deu ser l’argument.
