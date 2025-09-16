Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Teatre Comarcal de Solsona acull aquests dies diverses representacions de l’obra «L’últim ball», que ha produït el grup local Lacetània Teatre. L’èxit de la iniciativa ha obligat l’organització a fer més funcions d’un muntatge que s’ambienta en un geriàtric i parla de les singularitats de les persones que hi viuen. Tal com va explicar el director, Aleix Albareda, a aquest diari, els intèrprets són avis que fan d’avis.

